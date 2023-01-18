Eski siyasetçilerin İmamoğlu ziyaretine tepki: Arkadaki kavga başka

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kürt sorununa ilişkin sözlerinin altılı masa tarafından manifestoya çevrilmesi yönünde talepte bulunduğunu anımsatarak, altılı masada ise büyük bir kavga yaşandığını söyledi.

Eski meclis başkanları, siyasi parti genel başkanları, bakanlar, belediye başkanları ve milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı basın mensuplarına gösteren Aydemir, "Burada bulunan isimler vesayet rejiminin zirve yaptığı zamana ait isimler. 28 Şubat gelir aklınıza, darbeler, dayatmalar gelir. Buradakilerin tamamına yakını o kavramları çağrıştırır. İmamoğlu'na destek için İstanbul'da bir araya gelmişler. Hepsi danışıklı dövüş. Bu fotoğraftakileri Meral Akşener kurguluyor. 'Hukuk nezdinde arkasındayız' söylemi aslında paravan, arkadaki kavga Kılıçdaroğlu'nu ekarte edip İmamoğlu'nu aday yapabilmekte. Hepsi ince ince hesaplar yapıyorlar ama ucuz hesaplar bunlar." sözlerini sarf etti.

AK Parti'li Aydemir, Ali Babacan'ın, BAYKAR'a yönelik sözlerine gelen tepkiler üzerine açıklama yaptığını ifade ederek, "Asıl tepki Kürt vatansever insanlarımızdan geliyor. O zılgıtı gördüğü için nedamet getiriyor." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi hakkındaki sözlerini hatırlatan Aydemir, "Kılıçdaroğlu, 'Başörtüsü konusunda kanuni düzenleme yapalım.' dediğinde niye bunları söylemediniz? İstismarcı sizsiniz. Başörtüsünün Anayasa'ya dercedilmesi hanımefendiyi rahatsız etti." ifadesini kullandı.

İbrahim Aydemir, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer verdiği "milli şef" ifadesiyle aslında CHP'ye göndermede bulunduğunu da söyledi.