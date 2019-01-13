'Eski Türkiye olsaydı o koridor kurulurdu'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları: “Aday tanıtım toplantımızın ülkemiz, partimiz ve Kocaeli’miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor. AK Parti kadroları bu seçimlerde Kocaeli’nde daha çok koşturacak daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak ve inşallah bir kez daha AK Parti’nin zafer sancağını şehrimizde dalgalandıracaklardır.”

KOCAELİ’NİN ÖNEMİ

“Kocaeli ticari ve beşeri zenginlikleri ile bu ülkenin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. O yüzden buradaki hizmetlerin bir farklılığı var. Kocaeli’nde kişi başına düşen milli gelir Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak 18 bin dolara ulaştı. Bu rakamla Kocaeli milli gelir sıralamasında Türkiye’de ikinci sırada. 24 katrilyon lira Kocaeli’ne yatırım yaptık. Kocaeli üniversitesini yeni yatırımlarla büyüttük. Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından biri oldu.”

CHP’YE SERT SÖZLER

“Geçenlerde ana muhalefetin başındaki bir zat sözcüleri diyor ki “AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı.” Bu adam üstelik de maliyeci. Nedense bunların maliyecileri bir garip. CHP’nin geçmişi olan CHP DSP falan onların koalisyon hükümetlerinde bulunduğu dönemler de dahil olmak üzere 14 yıllık ortalama 70,3 enflasyon. Bunların bir tanesi var ki tavan yapan yıl o da 1994 120,3 DYP/SHP. O CHP değil SHP diyorlar. Biz kargayı sesinden tanırız. 16 yıl bizim iktidarımız iktidarımızda enflasyon ortalaması 9,5. 70 nire 9,5 nire?”

İSTİKRARA BIRAKTI

“Dövizi ve faizi kullanarak ülkemizi tökezletmeye kalktılar. Açıklanan her veri ekonomideki dalgalanmanın yerini yeniden istikrara bıraktığını gösteriyor. Cari işlemler açığı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir. Kredi kartı borcu olanından esnafımıza her kesime desteğimizle vatandaşımızın yanında yer aldık. Son ekonomik tuzak da milletimizin hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştır.”

5. BÜYÜK EKONOMİ

“Ya iyi bir hamle yapıp bir üst lige çıkacağız ya da patinaj yaparak eski günlere geri döneceğiz. Biz milletimizi bir üst lige çıkarmaya kararlıyız. İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklamayı yaptı. ‘2030 yılında Amerika üçüncü sıraya, Türkiye ise beşinci sıraya yükselecek’ dedi. Türkiye eski Türkiye olsaydı Suriye’de o terör koridoru kurulmuştu. Filistin gibi, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz, dünyadan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler söylüyor.”

BAŞLARINA BELA OLACAK

“Demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz mesafe hem bugünlere gelmemizde hem hedeflere ulaşmamız konusunda çok büyük güvence. Geçmişte istedikleri gibi yönlendirenler artık bunu yapamadıklarını gördükleri için gelip bizimle anlaşma yolunu seçiyorlar. Güya Arap Baharı’nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar.”

TEHDİT ETTİLER

“Türkiye’yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG’si, FETO’su, DEAŞ’ıyla eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak. Bu örgütler uyuşturucudan haraca, insan kaçakçılığından fuhşa kadar her türlü mafyatik yöntemle kendilerini koruyup kollayanların kabusu haline dönüşecek.”

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cengiz Topel Havalimanında, yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.

OTOYOL PROJESİ “İstanbul - İzmir otoyolunun en önemli ayağı nereden geçiyor? Kocaeli’nden geçiyor. Osmangazi Köprüsü’nü Kocaeli ile birlikte ülkemize kazandırdık. Allah nasip ederse inşallah bu yıl sonuna kadar da bu proje bitmiş olacak, hedefimiz bu. Böylece İstanbul’dan İzmir’e olan mesafeyi 3.5 saate düşürdük.”