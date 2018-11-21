Eski Türkiye’ye özlem gericilik
Erdoğan: Türkiye’yi ısrarla 1940’ların, 1960’ların, 1970’lerin, 1990’ların baskı ve tedhiş iklimine taşımaya çalışıyorlar. Bunun adı gericiliktir, irticacılıktır, mürteciliktir, çağdışılıktır.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi: “Son grup toplantımızdan bugüne geçen 2 haftada önemli çalışmalara imza attık. Tarım Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen fidan dikme projesine katıldık. Her bir öğrencimiz okulunu bitirdiğinde, onun adına dikilen fidan 10, 15 yıllık koca bir ağaca dönüşecek.”
BAŞARILI OLANLA DEVAM
“Böyle dönemler imtihan dönemleridir. İmtihanı başarıyla veremeyenler görevi devredeceklerdir. Başarılı olanlar milletimizin takdirine ulaşacaktır. Paris Zirvesi’nde çok sayıda liderle görüşme fırsatımız oldu. Fikir alış-verişinde bulunduk. En çok ders alınması gereken hadiselerden biri 1. Dünya Savaşı’dır. Buralardan bir şeyler çıkarmak boşunadır.”
KÜLAHIMIZA ANLATIN
“Son açılan Millet Bahçeleri ile İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alanı yüzde 10 artırdık. Sokakları ateşe verenler gelip bu Millet Bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı’dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor. Dünyada bu işlerin finansörü olduğu gibi, Türkiye’de de finansörü olan kişiler var. Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor? Kendi ülkenizde olunca feryat figan. Türkiye’de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.”
GELİN KONUŞALIM
“TürkAkım Boru Hattı’nın açılışına katıldık. Konuşacaksanız gelin bunları konuşalım. Gündemlerinde hala Türkiye’yi nasıl karıştırırız var. Benim aziz milletim 4 ay sonra bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir ben buna inanıyorum. Ülkemizde son dönemlerde eski Türkiye’de kaldığını düşündüğümüz tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Dünyanın 21. yüzyılın ikinci yarısına hazırlandığı dönemde, ülkemizin baskı dönemine çekilmeye çalışılması manidardır. Buna bir isim verilecekse gericiliktir, çağdışılıktır.”
CHP YOKLUK PARTİSİ
“Türkiye’nin geldiği yerde eski, baskıcı günlere dönülmesini isteyenlere başka ne söz olabilir. Bizim milletimiz tek parti dönemini vicdanında hak ettiği yere çoktan oturtmuştur. Biz bu şehri devraldığımızda musluklar hariç şehrin her yeri akıyordu. Şehrin her yerinden mezhepçilik, rüşvetçilik akıyordu. Su derseniz, o hiç akmıyordu. CHP’nin tahribatını gidermek bize nasip oldu. Türkiye’nin tarihinde adı yoklukla, faşizan baskıyla özdeşleşmiş bir partinin aynı kafada gidiyor olmasını ülkemizin talihsizliği olarak görüyoruz.”
CEVABINI ALACAKLAR
“Rahmetli Nurettin Topçu, ‘Kendimiz dışında nereye koştuysak gurbette kaldık’ der. Milletimiz kendisi ile aynı değerleri yaşayan ve yaşatan, aynı türküleri söyleyen yerli ve milli siyasetçi ile siyaset istiyor. Artık her adımını devlet ve millet düşmanları ile birlikte atanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar yeniden hortlayamayacaklardır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’ndan başlayıp, milletin kendisine hakaret eden bu CHP zihniyeti hak ettiği cevabı 31 Mart’ta sandıkta alacaktır.”
ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
Türkiye’yi eski karanlık günlerine göndermek isteyenler, kendi karanlıklarında kaybolup gideceklerdir. Kaybettikleri mevzileri tekrar kazanmak için yeni senaryolar hazırlamak için gayretleri olmayanlar eski usul yöntemleri ortaya koyuyorlar. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kazanmadık gönül bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Çok yatırım yapacağız. Bir göreve çok kişi talip olur, bir kişi sonunda üstlenir. Tüm adaylarımız da onun yanında saf tutar. Kendi adaymış gibi çalışır.”
ÇEVRECİLİK NEDİR GÖRÜN
Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Sokakları ateşe verenler gelip bu millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı’dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor” dedi.
AK PARTİ BEN DEĞİL BİZ PARTİSİ
“Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Aynı şekilde şuradan neden aday olamadım, buradan aday oldum diyorsa önce nefsini bir hizaya çeksin. Biz bir davayız, teşkilatız. İstişareler yapılır, sen şurada adaysın denilince eyvallah deyip çalışmaya başlanır. Aday olunca her şey güzel de aday olmayınca neden bozuluyorsun? AK Parti ben değil, biz partisidir. Bireysel olarak yanlışa düşmeniz size aittir, ancak AK Parti neferi olarak böyle bir lüksünüz yoktur. Gönül yapmak yerine gönül kıran da yanlış yerde olduğunu aynen bilmelidir. Siyaset gönül, gönüllülük işidir. Üzerinde en fak şaibe olan kişiler ikaz beklemeden bu kapıdan çıkmalıdır. Teşkilat ve adaylar kendini gözden geçirmeli. Ölçümüz, ‘Acaba millet bana ne diyor?’ olmalıdır.”
BAŞKANA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİLDİRİYİ SUNDULAR
Başkan Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmasında, bugün (dün) Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu, 81 ilden katılan çocukların Ulusal Çocuk Forumu’nda bir araya geldiğini hatırlattı. Forum çerçevesinde grupta da iki çocuğun bulunduğunu ifade eden Erdoğan, yanına davet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar, Erdoğan’a, 19. Ulusal Çocuk Forumu’nun kapanış toplantısında açıklanan çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik bildiriyi sundular.
ERDOĞAN: AİHM BİZİ BAĞLAMAZ
MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmede seçim ittifakının masada olacağını belirten Erdoğan, AİHM’in Demirtaş kararıyla ilgili de “Bizi bağlamaz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarına, Bahçeli görüşmesi, AİHM’in Demirtaş kararı, belediye başkan adayları ve stokçularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan: “Her iki tarafın açıklamalarını duyuyorsunuz, sorun yok. Seçim ittifakını her iki lider masaya yatırma fırsatı bulacağız. Her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız. Tabanlarında da beklentisi diye düşünüyorum.”
CUMARTESİ AÇIKLAYABİLİRİZ: “Bazı adayların çalışmalarla birlikte önce büyükşehir sonra illeri göreceğiz. 3 gün yoğun çalışma var. Cumartesi açıklanabilir.”
KARARA KARŞI HAMLE: “Demirtaş’ın AİHM kararları bizi bağlamaz. Bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararlar hepsi aleyhe. Karşılığında yapabilecek çok şeyler var. Karşı hamlemizi yaparız. Terör devam ediyor.”
STOKÇULARI BEDELİNİ ÖDEYECEK: “Faizlerde düşüşler devam ediyor. Olumlu yansımasını görüyoruz. Piyasaları kontrol alma çalışmaları devam ediyor. Suistimaller var, stokçular gibi. Üzerine bakanlık kararlılıkla gidiyor. Asla taviz yok. Patates soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler. Tuvalet kağıtları ile ilgili pek çok depolama çalışması... Üzerine gideceğiz. Para cezası müeyyide ile ödeteceğiz.”
Sosyal Politikalar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
İKİNCİ 100 GÜNLÜK PROGRAM TOPLANTILARI
Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Sosyal Politikalar Kurulu ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti. İki toplantıda da ikinci 100 günlük Eylem Planı ele alındı. İkinci 100 günlük Eylem Planı’nda; çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların arttırılması, hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı cezai yaptırımlar, nafaka ödeme sisteminin adil hale getirilmesi gibi başlıklar bulunuyor.
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu: Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünivar, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Dr. Sema Ramazanoğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk ve Zülfiye Füsun Kümet’den oluşuyor.
Sosyal Politikalar Kurulu: Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Vedat Bilgin, Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Dr. İbrahim Altan, Dr. Mehmet Güllüoğlu, Dr. Murat Yılmaz yer alıyor.
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