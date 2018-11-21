Eski Türkiye’ye özlem gericilik

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi: “Son grup toplantımızdan bugüne geçen 2 haftada önemli çalışmalara imza attık. Tarım Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen fidan dikme projesine katıldık. Her bir öğrencimiz okulunu bitirdiğinde, onun adına dikilen fidan 10, 15 yıllık koca bir ağaca dönüşecek.”

BAŞARILI OLANLA DEVAM

“Böyle dönemler imtihan dönemleridir. İmtihanı başarıyla veremeyenler görevi devredeceklerdir. Başarılı olanlar milletimizin takdirine ulaşacaktır. Paris Zirvesi’nde çok sayıda liderle görüşme fırsatımız oldu. Fikir alış-verişinde bulunduk. En çok ders alınması gereken hadiselerden biri 1. Dünya Savaşı’dır. Buralardan bir şeyler çıkarmak boşunadır.”

KÜLAHIMIZA ANLATIN

“Son açılan Millet Bahçeleri ile İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alanı yüzde 10 artırdık. Sokakları ateşe verenler gelip bu Millet Bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı’dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor. Dünyada bu işlerin finansörü olduğu gibi, Türkiye’de de finansörü olan kişiler var. Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor? Kendi ülkenizde olunca feryat figan. Türkiye’de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.”

GELİN KONUŞALIM

“TürkAkım Boru Hattı’nın açılışına katıldık. Konuşacaksanız gelin bunları konuşalım. Gündemlerinde hala Türkiye’yi nasıl karıştırırız var. Benim aziz milletim 4 ay sonra bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir ben buna inanıyorum. Ülkemizde son dönemlerde eski Türkiye’de kaldığını düşündüğümüz tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Dünyanın 21. yüzyılın ikinci yarısına hazırlandığı dönemde, ülkemizin baskı dönemine çekilmeye çalışılması manidardır. Buna bir isim verilecekse gericiliktir, çağdışılıktır.”

CHP YOKLUK PARTİSİ

“Türkiye’nin geldiği yerde eski, baskıcı günlere dönülmesini isteyenlere başka ne söz olabilir. Bizim milletimiz tek parti dönemini vicdanında hak ettiği yere çoktan oturtmuştur. Biz bu şehri devraldığımızda musluklar hariç şehrin her yeri akıyordu. Şehrin her yerinden mezhepçilik, rüşvetçilik akıyordu. Su derseniz, o hiç akmıyordu. CHP’nin tahribatını gidermek bize nasip oldu. Türkiye’nin tarihinde adı yoklukla, faşizan baskıyla özdeşleşmiş bir partinin aynı kafada gidiyor olmasını ülkemizin talihsizliği olarak görüyoruz.”

CEVABINI ALACAKLAR

“Rahmetli Nurettin Topçu, ‘Kendimiz dışında nereye koştuysak gurbette kaldık’ der. Milletimiz kendisi ile aynı değerleri yaşayan ve yaşatan, aynı türküleri söyleyen yerli ve milli siyasetçi ile siyaset istiyor. Artık her adımını devlet ve millet düşmanları ile birlikte atanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar yeniden hortlayamayacaklardır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’ndan başlayıp, milletin kendisine hakaret eden bu CHP zihniyeti hak ettiği cevabı 31 Mart’ta sandıkta alacaktır.”

ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Türkiye’yi eski karanlık günlerine göndermek isteyenler, kendi karanlıklarında kaybolup gideceklerdir. Kaybettikleri mevzileri tekrar kazanmak için yeni senaryolar hazırlamak için gayretleri olmayanlar eski usul yöntemleri ortaya koyuyorlar. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kazanmadık gönül bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Çok yatırım yapacağız. Bir göreve çok kişi talip olur, bir kişi sonunda üstlenir. Tüm adaylarımız da onun yanında saf tutar. Kendi adaymış gibi çalışır.”