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Politika

Eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı: Türkiye en güçlü silah olan İHA'ları verdi

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında gösterdiği tarafsızlık politikasını örnek gösteren gösteren Eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı Venizelos, 'Türkiye, evet yaptırımlara katılmayabilir ama Türkiye'nin Ukrayna'nın Rus işgalcilere karşı kullandığı en güçlü silah olan İHA'ları verdiğini, boğazları kapattığını ve Montrö Antlaşması'nı uyguladığını unutmamalıyız' dedi.

Star Gazetesi4 Mayıs 2022 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
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Eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı (2012-2015), eski Maliye, Dışişleri, Savunma ve Kültür Bakanı ve Anayasa Hukuku Profesörü Vangelis Venizelos, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında takındığı diplomatik pozisyona ilişkin Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tarafsızlık politikasını örnek gösteren Venizelos, "Türkiye örneğinden bahsediyoruz, Rusya ile ilişkisine büyük önem veren İsrail örneğini de söyleyebiliriz, çünkü Rusya Suriye'de Esed rejimini kontrol ediyor, bu yüzden İsrail'in güvenliği için çok önemli. Bu anlamda Türkiye, evet yaptırımlara katılmayabilir ama Türkiye'nin Ukrayna'nın Rus işgalcilere karşı kullandığı en güçlü silah olan İHA'ları verdiğini, boğazları kapattığını ve Montrö Antlaşması'nı uyguladığını unutmamalıyız" açıklamasında bulundu.

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