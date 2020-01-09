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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul referandumu' çelişkisi: Evet çıksa bile dava açarım

Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul'la ilgili 'Referanduma gitmeye ne dersiniz' sorusuna referanduma gidilebileceğini fakat 'Evet' çıkması durumunda yine dava açacağını söyleyerek yanıt verdi.

09.01.2020  00:52 - Güncelleme: 09.01.2020  00:53

Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul'la ilgili 'Referanduma gitmeye ne dersiniz' sorusuna referanduma gidilebileceğini fakat 'Evet' çıkması durumunda yine dava açacağını söyleyerek yanıt verdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı televizyon programında Kanal İstanbul'la ilgili çelişkili açıklamalarda bulundu.

'EMRİNİZDEYİM' DEDİĞİ CELAL ŞENGÖR'ÜN AÇIKLAMALARINI YOK SAYDI

Programda gazeteci Nagehan Alçı İmamoğlu'a "hocam emrinizdeyim" dediği Celal Şengör'ün "Kanal İstanbul depremi tetiklemez" dediğini hatırlattı. İmamoğlu, Jeoloji Profesörü Celal Şengör'ün açıklamalarıyla ilgili "İki-üç cümleye sığacak mesele değil" diye konuştu.

REFERANDUMDA 'EVET' ÇIKSA BİLE DAVA AÇIRIM

Kanal İstanbul'la ilgili referandum sorusuna 'Gayet tabi' yanıtını veren İmamoğlu İsmail Saymaz'ın "Referandumda İstanbullular evet derse ne olur?" sorusu üzerine "Referandum tek başına işi çözmez. Davamı açarım." dedi.

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