Evet 'israf haramdır' peki bu nedir Kemal Bey
Kılıçdaroğlu, İstanbul’da dün yaptığı seçim turunda ‘israf haramdır’ dedi, CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yıllık 48 milyon TL tutan kiralık lüks araç saltanatını görmezden geldi.
- KEMAL GÜMÜŞ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Sancaktepe “Rant her yerde vardır. Kimse ranta karşı değil. Sorun, rantı kim hak ediyor?” diye başladığı konuşmasını “Bize yönelik suçlamalar yapıldı çoğu zaman, her gün. Mütevazı bir hayatımız var, lüks bir hayatımız yok, har vurup harman savurmuyoruz. ‘İsraf haramdır.’ diye bir anlayışımız var. Türkiye’de binlerce makam aracı var, bütün Almanya’da 9 bin. Ne oluyor Allah aşkına?” şeklinde sürdürdü.
PARSEL PARSEL SATIYOR
Ancak Kılıçdaroğlu’nun mütevazı hayattan bahsettiği gün Star Gazetesi, CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin 500 milyon TL’lik borç batağına saplandığını ve Belediye Başkanı’nın dudak uçuklatan lüks araç tutkusunu manşetine taşıdı. Üstelik araçların aylık masrafı akaryakıtla birlikte 4 milyon lirayı geçerken, Belediye Başkanı Şükrü Genç’in borç batağından kurtulmak için lüks araç saltanatına son vermek yerine üzerinde vatandaşların evlerinin de bulunduğu belediye arazilerini satmaya başladığı ortaya çıktı.
26 MİLYON TL DEĞER BİÇTİ
2 milyonluk araç sefası süren Başkan Genç’in SGK’ya 202 milyonluk borca karşılık Ayazağa Mahallesi’nde 10 bin 638 ada 2 parselde yer alan 6 bin 141 metrekarelik araziyi bölgede yaşayan halka tebliğ bile etmeden devrettiği öğrenildi. AK Partili meclis üyeleri karara karşı çıkarak, şerh koydu. SGK’nın ise araziye 26 milyon 945 bin lira değer biçtiği öğrenildi. Başkan Genç, arazinin yaşam alanı olmadığını savunurken, gerçekte ise orada konutlar bulunuyor ve mermer atölyeleri bulunuyor. Diğer taraftan belediyenin diğer borçları için Sarıyerlilerin ikamet ettiği hangi arazileri vereceği ise merak konusu oldu. Karara karşı çıkan AK Partili meclis üyeleri ise şerh gerekçesinde “Taşınmaz üzerinde hak sahiplerinin işgalci olarak görülmesi ve sokağa atılması, devir bedelinin düşük olması sebebiyle belediyenin zarara uğratılması ve ilgili taşınmazın vatandaşın hizmetine sunulmaması kabul edilemez” dedi.
KIŞ GÜNÜ SOKAĞA ATILMA KORKUSU
1978 ve 1992 yılından beri Sarıyerlilerin ikamet ettiği ve işyeri olarak kullandığı iki binanın da içinde bulunduğu arazinin bir kısmı Sarıyer Belediyesi tarafından prim borçlarına karşılık SGK’ya devredildi. Üzerinde evleri ve iş yerleri bulunan arazinin satıldığını öğrenen vatandaşları da kış aylarında sokakta kalma korkusu sardı. Tapu tahsis belgesi ile yıllardır ikamet ettikleri ve İmar Barışı Kanunu kapsamında devletten yapı kayıt belgesi aldıkları ev ve işyerlerinin devredildiğini öğrenen vatandaşlar, binalarının bulunduğu parselin Sarıyer Belediyesi’ne değil, İBB’ye ait olduğunu ifade ederek yapılan işleme de itirazda bulundu.
Bayraktar: Halkın hizmetine sunacağız
AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar da israfla oluşmuş dağ gibi borçların Ayazağa halkının sırtına yıkılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.
İSRAFA SON VERSİN
Bayraktar “Belediyenin 500 milyon TL’nin üzerinde borcu var. Bu borçları ödemek için belediye arazilerine göz dikmek ve vatandaşın hizmetine sunulması gereken arazileri borçlara karşılık etrafa dağıtmak kimsenin kabul edeceği bir durum değildir. Sarıyer Belediyesi eğer borçlarını ödemek istiyorsa israfı bıraksın, 2 Milyon TL’lik makam aracı saltanatına son versin. 31 Mart seçimlerinden sonra Ayazağa’daki bu araziyi yeniden halkın hizmetine sunacağız” müjdesini verdi.
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