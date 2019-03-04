Evet 'israf haramdır' peki bu nedir Kemal Bey

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Sancaktepe “Rant her yerde vardır. Kimse ranta karşı değil. Sorun, rantı kim hak ediyor?” diye başladığı konuşmasını “Bize yönelik suçlamalar yapıldı çoğu zaman, her gün. Mütevazı bir hayatımız var, lüks bir hayatımız yok, har vurup harman savurmuyoruz. ‘İsraf haramdır.’ diye bir anlayışımız var. Türkiye’de binlerce makam aracı var, bütün Almanya’da 9 bin. Ne oluyor Allah aşkına?” şeklinde sürdürdü.

PARSEL PARSEL SATIYOR

Ancak Kılıçdaroğlu’nun mütevazı hayattan bahsettiği gün Star Gazetesi, CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin 500 milyon TL’lik borç batağına saplandığını ve Belediye Başkanı’nın dudak uçuklatan lüks araç tutkusunu manşetine taşıdı. Üstelik araçların aylık masrafı akaryakıtla birlikte 4 milyon lirayı geçerken, Belediye Başkanı Şükrü Genç’in borç batağından kurtulmak için lüks araç saltanatına son vermek yerine üzerinde vatandaşların evlerinin de bulunduğu belediye arazilerini satmaya başladığı ortaya çıktı.

26 MİLYON TL DEĞER BİÇTİ

2 milyonluk araç sefası süren Başkan Genç’in SGK’ya 202 milyonluk borca karşılık Ayazağa Mahallesi’nde 10 bin 638 ada 2 parselde yer alan 6 bin 141 metrekarelik araziyi bölgede yaşayan halka tebliğ bile etmeden devrettiği öğrenildi. AK Partili meclis üyeleri karara karşı çıkarak, şerh koydu. SGK’nın ise araziye 26 milyon 945 bin lira değer biçtiği öğrenildi. Başkan Genç, arazinin yaşam alanı olmadığını savunurken, gerçekte ise orada konutlar bulunuyor ve mermer atölyeleri bulunuyor. Diğer taraftan belediyenin diğer borçları için Sarıyerlilerin ikamet ettiği hangi arazileri vereceği ise merak konusu oldu. Karara karşı çıkan AK Partili meclis üyeleri ise şerh gerekçesinde “Taşınmaz üzerinde hak sahiplerinin işgalci olarak görülmesi ve sokağa atılması, devir bedelinin düşük olması sebebiyle belediyenin zarara uğratılması ve ilgili taşınmazın vatandaşın hizmetine sunulmaması kabul edilemez” dedi.

KIŞ GÜNÜ SOKAĞA ATILMA KORKUSU