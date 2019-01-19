Evlerine dönme hayali kuruyorlar

Suriye’de yaşadıkları bölgeler terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen ve bu nedenle vatanlarına hasret büyümek zorunda kalan Kürt ailelerin çocukları, evlerine dönecekleri günün hayalini kuruyor. Türkiye’nin en kalabalık kentleri arasında yer alan ve 500 binin üzerinde Suriyeli’ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da, yaklaşık 48 bin misafir öğrenci eğitimini sürdürüyor. Kentteki Suriyeli ailelerin çocukları, dil din, ırk ayrımı gözetilmeksizin farklı ilçe ve mahallelerde geleceğe hazırlandıkları eğitim yuvalarında, Türk yaşıtları gibi karne heyecanı yaşıyor. Yaşadıkları bölgeler terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen ve bu yüzden ülkelerine hasret büyüyen Kürt çocuklar, hayallerinde yaşattıkları vatanlarına en kısa sürede kavuşmak için dua ediyor. Merkez Haliliye ilçesindeki bir geçici eğitim merkezinde okuluna devam eden Kürt öğrencilerden Kusay Hasan, yaptığı açıklamada, savaşın başlaması üzerine ailesiyle Haseke’ye bağlı Kamışlı bölgesinden Türkiye’ye geldiklerini ve oradaki baskılar nedeniyle geri dönemediklerini söyledi.

Ülkelerindeki savaştan kaçarak geldikleri Türkiye’de çeşitli kentlerde misafir edilen Suriyeli Kürt çocuklar, eğitimlerine devam etmenin ve güven içinde olmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.

ÖĞRETMEN OLACAĞIM

Yaklaşık 8 yıldır burada olduklarını anlatan Hasan, şöyle devam etti: “Uzun yıllardır buradayım ve artık yabancılık hissetmiyorum. Çünkü burada bize çok iyi davranıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kürtçe, Arapça ve Türkçe konuşabiliyorum, o yüzden iletişim anlamında da problem yaşamıyorum. Şu anda 9. sınıfa gidiyorum ve derslerim çok iyi. Yarıyıl tatiline çıkacağım için mutluyum. Türkiye çok güzel, burada çok iyi ağırlandık. İnşallah Suriye’de savaş ve baskılar biter ve her şey yoluna girer, biz de evimize döneriz. Akrabalarım, yakınlarım orada, çatışmalar olmasa da Kamışlı güvenli değil, eğer güvenli olsaydı burada olmazdık. Hemen ülkemize dönerdik. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum ve ülkemde mesleğimi yapmayı hayal ediyorum. Oradaki sıkıntılar devam ederse gidemeyiz.”

MEMLEKET GİBİSİ YOK

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Halep’e bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinden gelen Kürt öğrenci Ayser Bozan da 6 yaşından itibaren Türkiye’de olduğunu ve 11 yaşına girdiğini dile getiren Oradan göç ettiklerinde yaşının küçük olmasından dolayı vatanını yeterince hatırlayamadığını vurgulayan Bozan, “O günleri pek hatırlamıyorum sadece ailemin anlattıklarından biliyorum. Burada mutluyuz, okula gidebiliyoruz, insanlar bize çok iyi davranıyor. Hayatımızdan memnunuz ama insan vatanını özlüyor. Eğer orada kötü günler sona ererse Kobani’ye döneriz, burası güzel ama insanın memleketi gibisi yok. Burada eğitimimi en güzel şekilde alıp büyüyünce doktor olmak istiyorum. Suriye’de güzel bir yaşam sürmeyi hayal ediyorum” dedi.