Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek
YSK üyeleri ilk toplantıda, AK Parti’nin dilekçede yer verdiği hususlar üzerinde değerlendirmeler yaparken, seçim gecesinden bu yana sandıklarda oy sayım ve sonrasındaki itiraz süreçlerinde aktif rol alan AK Parti’nin hukukçularından İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, “Atıf yaptığımız bilgi ve evraklar, kamu kurumlarından istenecek. Kamu kurumları, kendilerinden istenen bilgileri ve evrakları, 7 gün içinde YSK’ya gönderecek” dedi.
- ŞERİFE GÜZEL
AK Parti’nin dilekçesinin YSK üyeleri tarafından incelendiğini ve notların alındığını kaydeden Güler, incelemeyle beraber üyelerin, kamu kurumlarındaki bilgilerle örtüştüreceğini ve böyle bir durum varsa kararını vereceğini vurguladı. Güler, “YSK bunları, sandık sonuçlarını doğrudan tesir eden, müessir bir olay olarak gördüğü anda seçimleri iptal edecek. Şimdiye kadar iptal ettiği gibi, Keskin, Honaz, Yusufeli’nde olduğu gibi. Sandık başındaki usulsüzlükler, tam kanunsuzluk halleri, kısıtlı seçmenler seçimlerin sonucunu doğrudan etkilemiştir diyerek karar verecek” şeklinde konuştu.
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