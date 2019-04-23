Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek

AK Parti’nin dilekçesinin YSK üyeleri tarafından incelendiğini ve notların alındığını kaydeden Güler, incelemeyle beraber üyelerin, kamu kurumlarındaki bilgilerle örtüştüreceğini ve böyle bir durum varsa kararını vereceğini vurguladı. Güler, “YSK bunları, sandık sonuçlarını doğrudan tesir eden, müessir bir olay olarak gördüğü anda seçimleri iptal edecek. Şimdiye kadar iptal ettiği gibi, Keskin, Honaz, Yusufeli’nde olduğu gibi. Sandık başındaki usulsüzlükler, tam kanunsuzluk halleri, kısıtlı seçmenler seçimlerin sonucunu doğrudan etkilemiştir diyerek karar verecek” şeklinde konuştu.