'Ey CHP, İyi Parti ve destekçileri, böyle bir utanç sineye çekilebilir mi?'

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in son anlaşmasıyla, CHP'ye bırakılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını gösterilen Tunç Soyer, İYİ Parti'den bir milletvekili ve bir kurucu ismin istifasını getirmişti. İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, açıklamasında Türk milliyetçiliğine ve PKK'ya dikkat çekmişti. İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Cezmi Polat ise, "Mamak Mahkemeleri’nde 12 Eylül döneminde Ülkücülere kan kusturan, Türk Milliyetçileri’ni haksız, hukuksuz şekilde ipe götüren bir babanın oğluyla bizim işimiz olmaz, olamaz." sözleriyle istifasını açıklamıştı. Meral Akşener, partisinden gelen tepkilere rağmen Tunç Soyer'e destek açıklaması yaptı.

Gazeteci Emin Pazarcı ise bugünkü yazısında konuyu dönemin yaşanan örnekleriyle anlattı:

-Oturabilir miyim komutanım?

-Otur lan.

-Komutanım ayağımı değiştirebilir miyim?

-Değiştir lan.

Herhangi bir erdi o “komutan” denilen. Devletin en tepe noktalarında görev yapsa bile, kafeste bulunan diğerlerinin adı da “lan”dı. Darbenin Sıkıyönetim Askeri Başsavcısı Hakim Albay Nurettin Soyer öyle talimat vermişti çünkü.

Ankara Mamak’ta C-5 adı verilen bir işkencehane kurulmuştu. Tutuklular oraya gitmeden önce “kafes” denilen yere alınıyordu. Hayvan misali kafese kapatılıp, coplarla dövülerek işkenceye hazırlanıyordu. Kimler geçmedi ki oradan: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere müsteşarlar, albaylar, genel müdürler ve gençlik liderleri…

C-5’te ise insanlık dışı işkenceler yapılıyor, 24 saat çığlıklar yükseliyordu…

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Kenan Evren ve diğer darbeciler yargılandı. Fakat, Mamak’taki o işkencecilerin hiçbiri sorgulanmadı ve hesap vermedi. Sol da sadece çekilen o acıların istismarını yaptı. İşkencecilerin üzerine gitmedi.

Solun bayraklaştırdığı isimlerden Muzaffer İlhan Erdost, Mamak’ta öldürüldü. Bir gelenek vardı orada, Reo adı verilen askeri araçla getirilenler, yolda coplanırdı. Erdost, başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

Solcu Necdet Adalı’nın ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu ile birlikte asılması kararı orada verildi. Adalı, haksız yere idam edildi, idamının ardından gerçek katiller yakalandı.

Darbeciler o kadar insanlıktan çıkmışlardı ki, o infazın ardından Mamak Askeri Cezaevi’ndeki tutuklulara kola dağıtıldı. Bir saat sonra da “Arkadaşlarınızı astık, afiyet olsun” anonsu geldi. O kolalı kutlama, “solcu” ve “sağcı” gençlerin birbirlerine sarılarak ağlamasıyla noktalandı.

Solun sürekli istismar ettiği “yaşı büyütülüp asıldı” dediği Erdal Eren’in idamı da Nurettin Soyer dönemimde gerçekleşti.

Neler yaşanmadı ki orada! Bekir Bağ, C-5 denilen yerde işkenceyle öldürüldü.

Hüseyin Kurumahmutoğlu, namaz takkesi taktığı için başına copla vurularak katledildi.

Hasan Alemlioğlu hastaydı, revire götürülmedi. Bakımsızlıktan vefat etti.

Adını vermek istemiyorum. 13 yaşındaki bir kız çocuğuna çırılçıplak soyularak insanlık dışı işkenceler yapıldı. Sonra o kız aklını yitirdi.

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İyi Parti’nin milletvekili olan Şenol Bal’ın eşi Sami Bal, orada işkence gördü.

Savcı Nurettin Soyer, bugün İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Mustafa Sami Barshan’ı, sanıklarının beraat ettiği bir olayda “azmettirici” olarak idamla yargılattı. Olmayan suçtan 10 yıl ceza verdirdi. Dosyasını Yargıtay’a göndermeyip, 1.5 yıl Mamak’ta yatırdı.

24 yıl ceza verdirdiği bir masum olan Selim Elidemir’in dosyasını Yargıtay’a göndermeyip, 2 yıl çekmecesinde bekletti.

Nurettin Soyer’in yaşattığı öyle dramlar var ki, yazsam kitaplara sığmaz.

Ve Kemal Kılıçdaroğlu bütün bunları bilmesine rağmen, Nurettin Soyer’e övgüler düzen, oğlu olmakla övünen, yaptıklarıyla gurur duyan Tunç Soyer’i, CHP’den İzmir Büyükşehir adayı yaptı.

Sağıyla soluyla Türkiye’nin ayağa kalkması lazım…

Çünkü bu bir “sağ-sol” meselesi değil, insanlık sorunudur! Ey CHP, İyi Parti ve destekçileri, böyle bir utanç sineye çekilebilir mi?