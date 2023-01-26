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Politika

EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin bizzat açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'EYT'de ilk maaşların 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz' dedi.

26 Ocak 2023 Perşembe 21:38 - Güncelleme:
EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin bizzat açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye büyümede OECD'de 2. ülke konumundadır. IMF programları istikrarsızlık getirir. Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü. Girişimcilerimiz kalkınmada başroldedir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız. Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız. Kamuda daha adil bir düzenleme beklentisi vardı.

EYT'DE SON DURUM

EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır. EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
  • Bakan Bilgin

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