'Ezan ve bayrak düşmanları'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana mitinginde İstanbul Taksim’de ezanın ıslıklanmasına çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, “CHP ve HDP’nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediye’ye terbiyesizlik ettiler. Ezana hürmet etmeyen, bayrağa da hürmet etmez” dedi.

İTTİFAK MEZARA KADAR

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Adana toprağın, emeğin, üretimin, ticaretin, sanayinin kazancını iyi bilir. Bu seçime nasıl giriyoruz? Meydanı görüyorsun Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Zillet, illet ittifakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak el ele gönül gönüle pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız inşallah. Cumhur İttifakı ile seçimlere girmekteki amacımızı en iyi Adana bilir. Adana’da büyükşehir ve ilçeleriyle 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız. Cumhur İttifakı günü birlik çıkar ittifakı değildir. 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir. Bu ittifak sokaklarda meydanlarda kurulmuştur. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi kuruldu. Biz bu ittifakı terör saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştırırken kurduk. Kılıçdaroğlu sen korkaksın korkak. Ancak sen FETÖ’cülere sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. Bu ittifak biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar devam edecek. Adana’dan Cumhur İttifakı’nın sembolü ve lokomotifi olmasını bekliyorum. Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye sahip çıkar. Biz belediye işi gönül işi diyerek herkesi kucaklayan bir yönetim taahhüt ediyoruz.”

TERBİYESİZLİK ETTİLER

“Bayrağa ve ezanı tahammülü olmayanların birlikte hareket ettiği bir dönemdeyiz. Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Taksim’de CHP ve HDP’nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediye’ye terbiyesizlik ettiler. Ezana hürmet etmeyen, bayrağa da hürmet etmez. Ezana sahip çıkmayan, yarın öbür gün düşman kapıya dayandığında tıpkı 15 Temmuz’u alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Biz bu bayrağın altında doğduk. Bu bayrağın altında öleceğiz. Milletimizle, ister PKK ister FETÖ olsun, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Değerlerimize saldıranlara göz yummamız mümkün değil. Bu siyaset meselesi değil onur meselesi. 3-5 oy için bunlara göz yumarsak evlatlarımızın bakamayız. AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız, konsolide olacağız.”

ZİLLET İTTİFAKI ÇILDIRACAK

Adana’da 16 belediye ile gümbür gümbür bu seçimde sandıkları patlatıyor muyuz? AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız. Zillet ittifakını çıldırtacağız. 4,5 yıl daha ülkemin başındayım. Adana’da da büyükşehir ve ilçe belediyelerle bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Adana’da 45 katrilyon yatırım yaptık. Bu yıl içinde stadyumu tamamlıyoruz. Eski stadyumun yerine de inşallah millet bahçesi yapacağız. Adana Şehir Hastanesi bin 550 yatağıyla hizmet veriyor. Kimlik sıkıntısı var. 9 kez seçime girdi hep kaybetti. Aynı orada olduğu gibi burada da bırakamıyor. Bırak git. CHP’ye bu zulüm yeter artık.

Adana’da 5 adet sağlık tesisinin yapımı sürüyor. 15’i ihale sürecinde... Adana’ya 178 km uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 427 km’ye çıkardık. Adana-Mersin demiryolunu yeniledik. Çift hatlı bu yolu hızlı tren standardına çıkarıyoruz. Adana metrosunun ilk kısmı tamamlanmıştı. Ama yetersiz. Hem mevcut hattın yenileştirilmesine hem de uzatılmasına ihtiyaç var. Çukurova Bölgesel Havaalanı’nın müteahhitlerden yaşanan sıkıntıyı seçim sonrasında çözeceğiz.”

69 MİLYON LİRA HARCAMA

“Bölgeyi yatırımcılarla buluşturmak için 69 milyon lira harcama yaptık. Adanalı çiftçimize 4 milyon lira tarımsal destek verdik. Aladağ Barajı’nın inşaatı devam ediyor. 828 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bölgeyi yatırımcılarla buluşturmak için yatırımlar yaptık. Güney Adana kalkınma programını hazırladık. Amacımız göçlerle kurulan bölgenin ekonomik gelişimini hızlandırmak. Ceyhan’da yaklaşık 40 bin vatandaşımıza yeni istihdam oluşturmak istiyoruz. Tekstilciler, mobilyacılar için küçük sanayi siteleri kuruyoruz. Önümüzdeki dönemde Adana’yı daha büyük hizmetlerle buluşturacağız. Adana’nın 31 Mart’ta çok güçlü bir şekilde yanımızda olması gerekiyor.”

ADANA

Başkan Erdoğan, Adana Havalimanı’nda kendisini karşılayanlar arasında yer alan yöresel kıyafetli çocuklarla fotoğraf çektirdi. ‘Gözlerinden öpüyorum’ Başkan Erdoğan, bir Twitter kullanıcısının “torunumun reis sevgisi” notuyla sunduğu videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaşımına “Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın,bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah” notunu ekledi. MERSİN