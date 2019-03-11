'Ezan ve bayrak düşmanları'
Başkan Erdoğan, CHP ve HDP öncülüğündeki etkinlikte ezana yönelik sergilenen edepsizliğe sert tepki gösterdi: Vatan, millet, bayrak, ezan düşmanlarının karşısında olmak namus borcumuzdur.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana mitinginde İstanbul Taksim’de ezanın ıslıklanmasına çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, “CHP ve HDP’nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediye’ye terbiyesizlik ettiler. Ezana hürmet etmeyen, bayrağa da hürmet etmez” dedi.
İTTİFAK MEZARA KADAR
Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Adana toprağın, emeğin, üretimin, ticaretin, sanayinin kazancını iyi bilir. Bu seçime nasıl giriyoruz? Meydanı görüyorsun Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Zillet, illet ittifakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak el ele gönül gönüle pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız inşallah. Cumhur İttifakı ile seçimlere girmekteki amacımızı en iyi Adana bilir. Adana’da büyükşehir ve ilçeleriyle 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız. Cumhur İttifakı günü birlik çıkar ittifakı değildir. 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir. Bu ittifak sokaklarda meydanlarda kurulmuştur. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi kuruldu. Biz bu ittifakı terör saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştırırken kurduk. Kılıçdaroğlu sen korkaksın korkak. Ancak sen FETÖ’cülere sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. Bu ittifak biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar devam edecek. Adana’dan Cumhur İttifakı’nın sembolü ve lokomotifi olmasını bekliyorum. Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye sahip çıkar. Biz belediye işi gönül işi diyerek herkesi kucaklayan bir yönetim taahhüt ediyoruz.”
TERBİYESİZLİK ETTİLER
“Bayrağa ve ezanı tahammülü olmayanların birlikte hareket ettiği bir dönemdeyiz. Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Taksim’de CHP ve HDP’nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediye’ye terbiyesizlik ettiler. Ezana hürmet etmeyen, bayrağa da hürmet etmez. Ezana sahip çıkmayan, yarın öbür gün düşman kapıya dayandığında tıpkı 15 Temmuz’u alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Biz bu bayrağın altında doğduk. Bu bayrağın altında öleceğiz. Milletimizle, ister PKK ister FETÖ olsun, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Değerlerimize saldıranlara göz yummamız mümkün değil. Bu siyaset meselesi değil onur meselesi. 3-5 oy için bunlara göz yumarsak evlatlarımızın bakamayız. AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız, konsolide olacağız.”
ZİLLET İTTİFAKI ÇILDIRACAK
Adana’da 16 belediye ile gümbür gümbür bu seçimde sandıkları patlatıyor muyuz? AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız. Zillet ittifakını çıldırtacağız. 4,5 yıl daha ülkemin başındayım. Adana’da da büyükşehir ve ilçe belediyelerle bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Adana’da 45 katrilyon yatırım yaptık. Bu yıl içinde stadyumu tamamlıyoruz. Eski stadyumun yerine de inşallah millet bahçesi yapacağız. Adana Şehir Hastanesi bin 550 yatağıyla hizmet veriyor. Kimlik sıkıntısı var. 9 kez seçime girdi hep kaybetti. Aynı orada olduğu gibi burada da bırakamıyor. Bırak git. CHP’ye bu zulüm yeter artık.
Adana’da 5 adet sağlık tesisinin yapımı sürüyor. 15’i ihale sürecinde... Adana’ya 178 km uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 427 km’ye çıkardık. Adana-Mersin demiryolunu yeniledik. Çift hatlı bu yolu hızlı tren standardına çıkarıyoruz. Adana metrosunun ilk kısmı tamamlanmıştı. Ama yetersiz. Hem mevcut hattın yenileştirilmesine hem de uzatılmasına ihtiyaç var. Çukurova Bölgesel Havaalanı’nın müteahhitlerden yaşanan sıkıntıyı seçim sonrasında çözeceğiz.”
69 MİLYON LİRA HARCAMA
“Bölgeyi yatırımcılarla buluşturmak için 69 milyon lira harcama yaptık. Adanalı çiftçimize 4 milyon lira tarımsal destek verdik. Aladağ Barajı’nın inşaatı devam ediyor. 828 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bölgeyi yatırımcılarla buluşturmak için yatırımlar yaptık. Güney Adana kalkınma programını hazırladık. Amacımız göçlerle kurulan bölgenin ekonomik gelişimini hızlandırmak. Ceyhan’da yaklaşık 40 bin vatandaşımıza yeni istihdam oluşturmak istiyoruz. Tekstilciler, mobilyacılar için küçük sanayi siteleri kuruyoruz. Önümüzdeki dönemde Adana’yı daha büyük hizmetlerle buluşturacağız. Adana’nın 31 Mart’ta çok güçlü bir şekilde yanımızda olması gerekiyor.”
ADANA
Başkan Erdoğan, Adana Havalimanı’nda kendisini karşılayanlar arasında yer alan yöresel kıyafetli çocuklarla fotoğraf çektirdi.
‘Gözlerinden öpüyorum’
Başkan Erdoğan, bir Twitter kullanıcısının “torunumun reis sevgisi” notuyla sunduğu videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaşımına “Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın,bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah” notunu ekledi.
MERSİN
Hala aynı bataklıkta çırpınıyorlar
Mersin’de halka hitap eden Erdoğan, “Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayrağımızı yırtmaya çalışanları, gönderden indirmeye kalkanları gördüklerini belirterek şunları söyledi: “Milletimiz bunlara derslerini verdi. Ezana ve bayrağa tahammülü olmayanlara karşı girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Kimi yerde açık kimi yerde gizli ittifak kuruyorlar. Mersin’de CHP’ye HDP’ye gönül veren kardeşlerim acaba bu seçimlerde bunlara oy verecek mi? Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor.”
MARŞIMIZI OKUMUYORLAR: “Mersin’den tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Allah aşkına Türkiye’de Kürdistan biye bir bölge var mı? Aynı cevabı Türkiye’nin neresine gidersem gideyim herkesten aynı cevabı alıyorum. Ne diyor bu eş başkan ‘Kürdistan’da oylar filanca partiye ama batıda AK Parti’ye ve MHP’ye oy yok’. Mersin ne diyor? Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığı. Zaten HDP İstiklal Marşımızı okumuyor.”
MÜCADELE EDECEĞİZ: “Ezana hürmet etmeyen, bayrağa da hürmet etmez. Ezana sahip çıkmayan, düşman kapıya dayandığında da tıpkı 15 Temmuz’u alkışladıkları gibi onları da alkışlar. Biz bu bayrağın altında doğduk inşallah bu bayrağın altında öleceğiz. Özgürlüğümüzün sembolü, bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Bunları Cudi’de Gabar’da Tendürek’te Kandil’de gömdük gömmeye devam edeceğiz. Vatan düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı kim varsa karşısında durmak bizim görevimiz. Bu siyasetten ileri bir durumdur.”
MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ: “Son 17 yılda Mersin’e 35 milyon katrilyon yardım yaptık. Mersin’e iki adet millet bahçesi kazandırmak için çalışmaları başlattık. Mersin’e 13’ü hastane olmak üzere 37 sağlık hizmeti kazandırdık. Şehir hastanesi standardında 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanemiz ve 150 yatak kapasiteli Anamur Devlet Hastanemizle birlikte toplam 6 sağlık tesisimizin de yapımı devam ediyor. Mersin’de 3 bin 923 konut projesi hayata geçirildi. İmar barışı ile 284 bin kişinin sıkıntısı çözüldü. Mersin’e 261 km bölünmüş yol yaptık. Adana-Mersin demiryolunu yeniledik. Süresini yarı yarıya indirdik.Mersin ve Adana bölgesindeki yük potansiyeline hitap edecek şekilde Yenice Lojistik Merkezi’ni tamamladık. Mersin’de turizmi geliştirmek için 4 katrilyonluk yatırım yapıyoruz.”
İSKENDERUN
Oyunları masada ve sahada bozacağız
İskenderun’da düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bu millet geçmişte kardeş kavgasından çok şey kaybetti. Bu topraklara fitne tohumları ekilmeye çalışıldı. Milletimiz 15 Temmuz gecesinde gereken dersi verdi. Demokrasisine sahip çıktı, iradesine sahip çıktı. Son 17 yılda milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyonu önledi. Kurgulanan hiç bir tezgah bu ülkede tutmadı. Buradaki birlik ve beraberlik 31 Mart’ta ne olacağını gösteriyor. Kutuplaşma siyasetine izin vermedik. Cunta zihniyetine teslim olmadık.”
HESAP SORULUYOR: “Pensilvanya’daki şarlatanın kuklalarına rağmen mahkemelerimiz döktükleri her damla kanın hesabını alçaklardan tek tek soruyor. Artık Türkiye’de kimsenin işlediği suç yanına kar kalmıyor. Bu ülkede adaleti muhakkak tecelli ettireceğiz. Suriye’den Irak’a kadar ülkemize oynanan her oyunu masada ve sahada bozacağız.”
UYANIK OLACAĞIZ: “Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki enerji pastasından uzak tutmak isteyenler ve Güney sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler 31 Mart’ı bekliyor. Suriye’nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz. 31 Mart’tan alnımızın akı ile çıkmamız şart. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Hatay’ın tüm ilçelerindeki tarih yazmamız gerekiyor. Bunların 31 Mart’ı sıradan hale getirilmesine karşı çok uyanık olacağız. Cudi’de Gabar’da Tendürek’te. Böyle bir yanlışa başladığınız anda bulunduğunuz yerde sizi gömeriz. Boş teneke çok ses çıkarır. Muhalefetin durumu da böyle. Ülkeyi güçlendirecek tek projeleri yok.”
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