F-16 satışına yeşil ışık yakan ABD'den Türkiye'ye davet

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin olumlu katkı sağlamaya devam edeceğini belirterek, "Elbette Bucha gibi bölgelerden gelen görüntüler, kabul edilemez görüntüler. Bu görüntüler şu anda müzakereleri biraz gölgeledi. Daha doğrusu oluşan göreceli pozitif atmosferi gölgeledi. Ama her şartta yine Zelenski'nin de söylediği gibi, 'Bir Ukraynalı olarak belki müzakere etmemem lazım ama bir Cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmemiz gerekir' dedi. Bu zor şartlarda bile müzakereleri devam ettirmenin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna-Rusya arasındaki toplantılara ev sahipliği yapan Türkiye'ye karşı NATO müttefiklerinin de tavır değişikliğine gittiğini belirten Çavuşoğlu, "Çok ciddi bir tavır değişikliği olduğunu görüyoruz. Bunu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımızın görüştüğü muhataplar da söyledi, değişik formatlardaki toplantılarda da söyleniyor. Geçen toplantıda da arkadaşlarımız söylediler, bugün yine hepsi hem teşekkür etti, hem önemsediklerini söylediler. Türkiye'nin önemini bildiklerini vurguluyorlar. Savunma sanayi konusundaki kısıtlamalarda da bazı ülkeler adım atmıştı. Kanada gibi bazı ülkeler de bu konuda adım atmak istediklerini söylediler. Türkiye'nin değerini sadece bir gelişmeden bilip, daha sonra unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KULEBA, TÜRKİYE'YE GÜVENDİKLERİNİ BELİRTTİ"

Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın Türkiye'nin arabuluculuğuna önem verdiğini ve Türkiye'ye güvendiğini söylediğini belirtti. Çavuşoğlu, "Son oturum ise Ukrayna'ya nasıl yardım edebiliriz, bu savaşı nasıl durdurabiliriz bunları konuşmak için düzenlediğimiz bir oturum oldu. Türkiye olarak özellikle Ukrayna konusunda bir taraftan ilkeli tavır sergilerken, diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu savaşı durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar hakkında bilgiler verdik. Görüştüğümüz tüm muhataplarımız ve oturumlarda da birçok müttefikimiz Türkiye'nin oynadığı rolden dolayı memnuniyeti bir kere daha vurguladılar. Ukrayna tarafı da Dmytro Kuleba da bugünkü toplantılara katıldı. Katıldığı toplantıda da ikili görüşmelerde de Türkiye'nin oynadığı arabuluculuğa önem verdiklerini, Türkiye'ye güvendiklerini söylediler" dedi.

"ORTAKLARIMIZLA BU TOPLANTININ DÜZENLENMESİ ÖNEMLİYDİ"

Bakan Çavuşoğlu, NATO üyelerinin yanında 9 ortak ülkenin de toplantıda yer aldığını, bunun önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Dünden bu yana üç tane oturuma katıldık. Bunlardan bir tanesi bu sabah ortaklarımızla yapılan toplantıydı. Bu toplantılara bizim yanımızda 9 tane ortak da katıldı. İşte Asya-Pasifik bölgesinden ve bizim bölgemizden ülkeler de katıldı. Gürcistan, Ukrayna, Finlandiya, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği bu sabahki toplantıya katıldılar. Yani 30+9, 39 ülke olarak bu toplantıyı gerçekleştirdik. Tabi Ukrayna'daki savaş nedeniyle tüm dünyada sadece bizim coğrafyamızda değil, ötesinde de ciddi bir endişe var. Savaşın etkileri her yerde hissediliyor. Ortaklarımızla bu toplantının düzenlenmesi önemliydi" ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN STRATEJİK KONSEPTİ GÖRÜŞÜLDÜ"

NATO'nun yeni tehditler ve sınamalara karşı stratejik konseptini geliştirmeye yönelik belgenin Madrid'de düzenlenecek Liderler Zirvesi'nde kabul edileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Son zamanlarda sık sık NATO bir araya geliyor çünkü karşı karşıya kaldığımız tehdit ve sınamalara karşı NATO'nun güçlendirilmesi ve NATO içinde birliğin sağlanması şu anda öncelikli konu. Bu yıl Madrid'de biliyorsunuz Liderler Zirvesi de gerçekleşecek. Dün ve bugünkü toplantılarda NATO'nun stratejik konsepti görüşüldü, özellikle dün akşamki çalışma yemeğinde. Yani yeni güvenlik sınamalarına karşı NATO'nun uyarlanması gündemde. Bununla ilgili belge, konsept kağıdı Liderler Zirvesi'nde, Madrid'de kabul edilecek. Bu stratejik konsepte Türkiye olarak önemli katkılar sağlıyoruz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU, MAYIS AYINDA ABD'DE BLİNKEN İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, F-16 ile ilgili müzakerelerin devam ettiğini, Mayıs ayında Washington'u ziyaret edeceğini belirterek, "F-16 ile ilgili müzakereler devam ediyor ve olumlu bir şekilde seyrediyor. Kongreye gönderilen mektup önemli. ABD hala Rusya'dan alınan S-400'ler konusunda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar, ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesinin NATO için çok önemli olduğunu kabul ediyorlar. Bizim de rahatsız olduğumuz konular var. ABD ile görüş ayrılıklarımız var mesela ABD'nin PKK'ya verdiği destek bizim için güvenlik meselesi. Biden ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde Biden'ın bir önerisi olmuştu. Dışişleri Bakanı düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için Sayın Blinken beni Washington'a davet etti" diye konuştu.