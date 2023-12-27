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Politika

F-16 satışıyla ilgili Türkiye-ABD arasında kritik gelişme!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la F-16 satışıyla ve Gazze'deki son gelişmelere ilişkin telefonda görüştü. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesinde F-16 satışıyla ilgili ABD yönetimi ve ABD Kongresi'nden verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 16:48 - Güncelleme:
F-16 satışıyla ilgili Türkiye-ABD arasında kritik gelişme!
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan karşı tarafın talebi üzerine Blinken'la telefonda konuştu.

Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonunun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

F-16 satışıyla ilgili olarak Fidan, ABD yönetimi ve ABD Kongresinin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini mevkidaşına hatırlattı.

Ayrıca iki bakanın görüşmesinde Kıbrıs konusu da gündeme geldi.

  • Bakan Fidan
  • F-16

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