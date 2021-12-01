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Politika

F-35'ler için tarih verdiler! ABD kesenin ağzını açtı: Bölge cephaneliğe döndü

Yunanistan, ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen silahlanmaktan vazgeçmiyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı diplomatik üstünlüğünü yitiren ve paniğe kapılan ülkede ABD işbirliğiyle silahlanma hamlesi büyüyor. ABD, Yunanistan'a yeni silah hibesi yaptı. Kathimerini gazetesinin haberinde, ABD'nin, Yunanistan'ın Larissa Üssü'ne 33,5 milyon dolarlık yatırımda bulunacağı bildirildi. Atina'nın ABD'den F-35 savaş uçağı alımının, ancak sürecin başlatılmasını müteakiben 5 yıl içinde olabileceği vurgulanan haberde, Yunan Hava Kuvvetlerinin bu süreci gerekli altyapı çalışmalarını ve personel eğitimini tamamlamak için kullanabileceği ifade edildi. Haberde ayrıca, Dedeağaç Limanı aracılığı ile bu hafta Yunanistan'a ABD'ye ait 73 helikopter ve 995 adet ekipman geleceği, böylelikle limana ulaşmış toplam ekipman sayısının 2 bini bulacağı kaydedildi.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 16:06 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 17:14
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Kathimerini gazetesinin haberinde, ABD'nin ekimde Yunanistan ile imzaladığı Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın (MDCA) ardından, Larissa Hava Üssü'ne iki hangar ve bir destek binası inşası için 33,5 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

Haberde, üssün ABD'nin Avrupa'daki havacılık birimleri (USAFE) tarafından sabit bir bağlantı noktası olarak kullanılacağı, ABD'den Yunanistan'ın silahlanma programına ilişkin yeni tekliflerin de beklendiği kaydedildi.

Atina'nın ABD'den F-35 savaş uçağı alımının, ancak sürecin başlatılmasını müteakiben 5 yıl içinde olabileceği vurgulanan haberde, Yunan Hava Kuvvetlerinin bu süreci gerekli altyapı çalışmalarını ve personel eğitimini tamamlamak için kullanabileceği ifade edildi.

Haberde, Dedeağaç Limanı aracılığı ile bu hafta Yunanistan'a ABD'ye ait 73 helikopter ve 995 adet ekipman geleceği, böylelikle limana ulaşmış toplam ekipman sayısının 2 bini bulacağı kaydedildi.

ABD Silahlı Kuvvetlerinin, sadece "Defender 21" isimli tatbikat için bile Dedeağaç Limanı'na 300 bin dolarlık yatırımda bulunduğu ifade edilirken, Volos yakınlarındaki Stefanovikio Üssü'ne bu yıl 15 "Apachi" ve 9 "Black Hawk" tipi helikopterle ABD Hava Kuvvetlerine ait 400 personelin ulaşacağı belirtildi.

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