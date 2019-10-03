''F-35 olmazsa MMU, Patriot olmazsa Siper''
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin bulunduğu bölgenin kritik ürünlerin yerli sanayi tarafından milli kaynaklarla karşılanmasını zorunlu kıldığını belirterek “F-35 olmuyorsa milli muharip uçağımızı (MMU) yapıyoruz. Patriot olmuyorsa ‘Siper’i yapıyoruz” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MÜSİAD’ın düzenlediği “Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, dünyada önemli gelişmeler, yenilikler ve dönüşümlerin baş döndürücü bir hızda yaşandığını belirtti. Akar, “Devletimiz, politik, askeri, teknolojik, ekonomik ve diğer alanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve bunlarla ilgili gerekli planlamalarını yapıp gerekli adımlarını tereddütsüz atıyor” dedi.
Türkiye’nin artık sürekli kendi sorunlarıyla uğraşan, sahip olduğu kaynakları ve enerjisini kendi içinde tüketen bir ülke olmaktan çıktığını ifade eden Akar, şunları söyledi:
PRANGA VURDULAR
“Türkiye’nin gelişmesini, ilerlemesini istemeyenler, maalesef çok uzun yıllar ayağımıza pranga vurdular, bizleri bir şekilde durdurmaya çalıştılar. Bizim işlerimizi zorlaştırmak için eteğimizden, ayağımızdan tuttular. Artık bunun farkındayız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ekonomi ve sanayi alanlarındaki bazı önemli girişimler, sonraki yıllarda devam ettirilemedi veya çeşitli sebeplerle akamete uğradı, uğratıldı. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Killigil sadece bunlardan birkaçı. Çok ciddi teşebbüsler oldu ama maalesef ilerlemekte bir sıkıntı yaşadık. Çok şükür artık o dönemleri geride bıraktık. Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşvik ve desteğiyle son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında büyük atılımların gerçekleştirildiğini hep birlikte görüyoruz. TSK’nın ihtiyacı doğrultusunda birçok harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmatı, artık kendi imkan ve kaynaklarımızla yapıyoruz. Ülkemizin sadece pazar olduğu günlerin geçtiğini, artık sadece pazar değiliz, artık her türlü mal ve hizmet üretiminde söz sahibi olduğumuzu herkes öğrendi, öğrenecek.”
ŞÜPHE OLMASIN
Şanlı tarihteki başarılardan ilham alarak, hatalardan dersler çıkararak yola devam ettiklerini dile getiren Akar, şunları kaydetti: “Bir zamanlar bizler için hayal olan kendi silahımızı, mühimmatımızı araç ve gerecimizi üretebilme imkan ve kabiliyeti, bugün gerçeğe dönüşmüş durumdadır. MİLGEM gemilerimiz, Altay ana muharebe tankı, Fırtına topçu sistemleri, ATAK taarruz helikopteri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, Hürkuş başlangıç ve temel eğitim uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren ve yakında seri üretim süreci başlayacak olan GÖKBEY genel maksat helikopteri ve ürettiğimiz her türlü mühimmat, yerlilik ve millilik konusundaki azim ve kararlılığımızın en önemli göstergeleridir. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı (MMU) da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa ‘Siper’i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. “
MİLLİ KAYNAKLAR
Akar, yerli savunma sanayideki gelişmelere dikkati çekerek uçak gemisi yapmak da dahil bu konudaki kararlığı belirtti. Akar, Türkiye’nin bugün kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde dost ve kardeş ülkelerin taleplerini de karşılayacak duruma geldiğini dile getirdi. “Bulunduğumuz coğrafya, yerli ve milli sanayiye sahip olmamızı, kritik ürün ve hizmetlerin yerli sanayimiz tarafından ve milli kaynaklarla karşılanmasını zorunlu kılmaktadır” diyen Akar, bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi harp teknolojisi ve silahlarına sahip olması için çalıştıklarını anlattı. Ordunun imkan ve kabiliyetlerini sahaya tam olarak yansıtılabilmesinin ihtiyaçlarını zamanında, yüksek kaliteli ürünlerle, özellikle de yerli ve milli kaynaklarla karşılanabilmesiyle mümkün olduğuna değinen Akar, “TSK’nin etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleri ancak bu şekilde muhafaza edilip ilerletilebilir” dedi.
KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESERİZ
Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin, “Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz” dedi.
315 bin kaçak göçmen yakaladık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde göçmenler kapısına dayanmadan Avrupa’nın düzensiz göçle mücadeleyi anlamadığını vurguladı. Soylu, “Bu yıl itibarıyla şu anda sadece yurtiçinde 315 bin kaçak göçmen yakaladık. Geçen yılın toplam sayısı 268 bindi. Bizim bu yıl ne kadar olur diye tasarladığımız en fazla 301 bin civarındaydı ama 400 bin ile kapatacağız. Avrupa’ya 3-4 yıldan beri Afganistan ve Afrika hattından gelen kaçak göçmenleri anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef anlamıyorlar. Yunanistan dahil karşıya geçen göçmenlerin yüzde 45,5’u Afgan” diye konuştu. Dünyaya mesafelerin otomatik bir koruma sağlamayacağını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, “Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir, dünyanın başka bir köşesi de kesinlikle güvenli değildir” dedi. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde içi boşaltılan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının bugün saniyede 100 milyon fotoğrafı tarayabilme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Soylu, bu sayıya ancak dünyanın önde gelen istihbarat teşkilatlarında ulaşılabildiğini bildirdi.
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