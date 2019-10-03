''F-35 olmazsa MMU, Patriot olmazsa Siper''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MÜSİAD’ın düzenlediği “Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, dünyada önemli gelişmeler, yenilikler ve dönüşümlerin baş döndürücü bir hızda yaşandığını belirtti. Akar, “Devletimiz, politik, askeri, teknolojik, ekonomik ve diğer alanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve bunlarla ilgili gerekli planlamalarını yapıp gerekli adımlarını tereddütsüz atıyor” dedi.

Türkiye’nin artık sürekli kendi sorunlarıyla uğraşan, sahip olduğu kaynakları ve enerjisini kendi içinde tüketen bir ülke olmaktan çıktığını ifade eden Akar, şunları söyledi:

PRANGA VURDULAR

“Türkiye’nin gelişmesini, ilerlemesini istemeyenler, maalesef çok uzun yıllar ayağımıza pranga vurdular, bizleri bir şekilde durdurmaya çalıştılar. Bizim işlerimizi zorlaştırmak için eteğimizden, ayağımızdan tuttular. Artık bunun farkındayız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ekonomi ve sanayi alanlarındaki bazı önemli girişimler, sonraki yıllarda devam ettirilemedi veya çeşitli sebeplerle akamete uğradı, uğratıldı. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Killigil sadece bunlardan birkaçı. Çok ciddi teşebbüsler oldu ama maalesef ilerlemekte bir sıkıntı yaşadık. Çok şükür artık o dönemleri geride bıraktık. Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşvik ve desteğiyle son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında büyük atılımların gerçekleştirildiğini hep birlikte görüyoruz. TSK’nın ihtiyacı doğrultusunda birçok harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmatı, artık kendi imkan ve kaynaklarımızla yapıyoruz. Ülkemizin sadece pazar olduğu günlerin geçtiğini, artık sadece pazar değiliz, artık her türlü mal ve hizmet üretiminde söz sahibi olduğumuzu herkes öğrendi, öğrenecek.”

ŞÜPHE OLMASIN

Şanlı tarihteki başarılardan ilham alarak, hatalardan dersler çıkararak yola devam ettiklerini dile getiren Akar, şunları kaydetti: “Bir zamanlar bizler için hayal olan kendi silahımızı, mühimmatımızı araç ve gerecimizi üretebilme imkan ve kabiliyeti, bugün gerçeğe dönüşmüş durumdadır. MİLGEM gemilerimiz, Altay ana muharebe tankı, Fırtına topçu sistemleri, ATAK taarruz helikopteri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, Hürkuş başlangıç ve temel eğitim uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren ve yakında seri üretim süreci başlayacak olan GÖKBEY genel maksat helikopteri ve ürettiğimiz her türlü mühimmat, yerlilik ve millilik konusundaki azim ve kararlılığımızın en önemli göstergeleridir. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı (MMU) da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa ‘Siper’i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. “

MİLLİ KAYNAKLAR

Akar, yerli savunma sanayideki gelişmelere dikkati çekerek uçak gemisi yapmak da dahil bu konudaki kararlığı belirtti. Akar, Türkiye’nin bugün kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde dost ve kardeş ülkelerin taleplerini de karşılayacak duruma geldiğini dile getirdi. “Bulunduğumuz coğrafya, yerli ve milli sanayiye sahip olmamızı, kritik ürün ve hizmetlerin yerli sanayimiz tarafından ve milli kaynaklarla karşılanmasını zorunlu kılmaktadır” diyen Akar, bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi harp teknolojisi ve silahlarına sahip olması için çalıştıklarını anlattı. Ordunun imkan ve kabiliyetlerini sahaya tam olarak yansıtılabilmesinin ihtiyaçlarını zamanında, yüksek kaliteli ürünlerle, özellikle de yerli ve milli kaynaklarla karşılanabilmesiyle mümkün olduğuna değinen Akar, “TSK’nin etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleri ancak bu şekilde muhafaza edilip ilerletilebilir” dedi.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESERİZ