'F-35 projesine ciddi yatırım yaptık'

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’nın ardından Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ortak basın toplantısı düzenledi. Terörle mücadelenin önemine değinen Çavuşoğlu, NATO’nun birliğini koruması gerektiğine, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK ile iş birliği yapılmasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğuna dikkati çekti.

DEĞERLENDİRME FIRSATI

Çavuşoğlu, NATO’nun 70. yılını kutlamak için yıl sonuna doğru İngiltere’de bir zirve düzenleneceğini dile getirerek, “Zirvenin gündeminde neler olması gerekiyor, hangi konuları ön plana çıkaralım, bunları da değerlendirme fırsatı bulduk” dedi. Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili bir soru üzerine, “Biz F-35 projesinin ortağıyız. Türkiye’de üretimini bugüne kadar gerçekleştirdik. Çok ciddi miktarda da yatırım yaptık. Bugüne kadar ödediğimiz miktar 1,2 milyar dolar civarında. Şu ana kadar 4 tane F-35 bize teslim edildi. Pilotlarımızın orada eğitim çalışmaları devam ediyor. Buna benzer çelişkili açıklamalar geliyor. Daha önce de gelmişti. Bunu söylediğimiz zaman alınganlık gösteriyorlar ama Suriye’den çekilme kararı dahil birçok konuda değişik kurumlardan çelişkili açıklamalar geliyor” diye konuştu.

HER ZAMAN HASSASIZ

Çavuşoğlu, “Norveç’in kuzeyinde Rusya sınırları için S-400 var ve Norveç’in F-35’leri de orada uçuyor. Biz yine de ortak bir çözüm bulmak endişeleri gidermek için ortak çalışma gurubu kuralım dedik. NATO bu önerimize çok sıcak baktı ama ABD’den henüz olumlu bir yaklaşım görmedik. NATO’nun endişelerini de dikkate almamız lazım. Bu konuda her zaman hassasız. Ama müttefiklerimiz de şunu anlamalıdır bizim hava savunma sistemlerine acilen ihtiyacımız var” dedi.