10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'F-35 projesine ciddi yatırım yaptık'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Biz F-35 projesinin ortağıyız. Türkiye’de önemli parçaların üretimini gerçekleştirdik. Çok ciddi miktarda da yatırım yaptık. Bugüne kadar ödediğimiz miktar 1,2 milyar dolar” dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’nın ardından Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ortak basın toplantısı düzenledi. Terörle mücadelenin önemine değinen Çavuşoğlu, NATO’nun birliğini koruması gerektiğine, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK ile iş birliği yapılmasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğuna dikkati çekti. 

DEĞERLENDİRME FIRSATI

Çavuşoğlu, NATO’nun 70. yılını kutlamak için yıl sonuna doğru İngiltere’de bir zirve düzenleneceğini dile getirerek, “Zirvenin gündeminde neler olması gerekiyor, hangi konuları ön plana çıkaralım, bunları da değerlendirme fırsatı bulduk” dedi. Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili bir soru üzerine, “Biz F-35 projesinin ortağıyız. Türkiye’de üretimini bugüne kadar gerçekleştirdik. Çok ciddi miktarda da yatırım yaptık. Bugüne kadar ödediğimiz miktar 1,2 milyar dolar civarında. Şu ana kadar 4 tane F-35 bize teslim edildi. Pilotlarımızın orada eğitim çalışmaları devam ediyor. Buna benzer çelişkili açıklamalar geliyor. Daha önce de gelmişti. Bunu söylediğimiz zaman alınganlık gösteriyorlar ama Suriye’den çekilme kararı dahil birçok konuda değişik kurumlardan çelişkili açıklamalar geliyor” diye konuştu.  

HER ZAMAN HASSASIZ 

Çavuşoğlu, “Norveç’in kuzeyinde Rusya sınırları için S-400 var ve Norveç’in F-35’leri de orada uçuyor. Biz yine de ortak bir çözüm bulmak endişeleri gidermek için ortak çalışma gurubu kuralım dedik. NATO bu önerimize çok sıcak baktı ama ABD’den henüz olumlu bir yaklaşım görmedik. NATO’nun endişelerini de dikkate almamız lazım. Bu konuda her zaman hassasız. Ama müttefiklerimiz de şunu anlamalıdır bizim hava savunma sistemlerine acilen ihtiyacımız var” dedi. 

Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis´ten S-400 yorumu: Ege´de durum tamamen değişir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sınırda çatışma: 2 askerimiz şehit oldu

Sınırda çatışma: 2 askerimiz şehit oldu

Beşiktaş'taki kazılarda ortaya çıkarıldı

Beşiktaş'taki kazılarda ortaya çıkarıldı

Cipin çaya devrilme anı güvenlik kamerasında

Cipin çaya devrilme anı güvenlik kamerasında

Acı tat tercihi ile ilgili ilginç araştırma

Acı tat tercihi ile ilgili ilginç araştırma

39 ilçede helikopter destekli asayiş uygulaması

39 ilçede helikopter destekli asayiş uygulaması

Kozlarını statta paylaştılar

Kozlarını statta paylaştılar

Dışişlerinden Macron'a tepki

Dışişlerinden Macron'a tepki

Kremlin'den Mueller raporu yorumu

Kremlin'den Mueller raporu yorumu
 

POPÜLER HABERLER

Mısır’da keşfedildi! Tam 3 bin 500 yıllık...

Mısır’da keşfedildi! Tam 3 bin 500 yıllık...

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA