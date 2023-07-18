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Politika

Fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağdı...

Fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağdı... Ticaret Bakanlığı: 152.8 milyon lira idari ceza uygulandı

18 Temmuz 2023 Salı 09:31 - Güncelleme:
Fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağdı...
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