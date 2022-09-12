Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Dünya 5'ten büyüktür'' söylemi ciddi karşılık buldu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Erkam Sula'nın moderatör olduğu panele, Navarra Devlet Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Öğretim Üyesi Sergio Garcia Magarino, Avrupa Parlamentosu (AP) Stratejik İletişim ve Politik Danışmanı İpek Tekdemir Rupp ile İspanya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Vakfı Kıdemli Analisti Jose Ventura Ballester konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılışına video mesaj gönderen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir vurguladığı (Dünya 5'ten büyüktür) söylemi uluslararası toplumda ciddi bir şekilde karşılık bulmuştur. Çok kutuplu, daha adil, daha kapsayıcı bir BM inşa etmek mümkündür." dedi.

Altun, New York'ta 20-26 Eylül'de düzenlenecek BM 77. Genel Kurulu öncesinde BM reformuna yönelik Türkiye politikasının küresel ölçekte uluslararası kamuoyu ile buluşturulmasını hedefleyen panellerden birinin Madrid'de düzenlendiğini belirtti.

BM'nin mevcut durumuyla uluslararası toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu, güvenilirliğinin ve saygınlığının azaldığını, çözüm değil çözümsüzlükler ürettiğini vurgulayan Altun, "BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesiyle taraf ve zulüm yapana ses çıkaramaz durumdadır. BM Güvenlik Konseyinin adaletsiz olan bu yapısı değişmelidir ve kapsamlı bir reforma ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Navarra Devlet Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Öğretim Üyesi Magarino, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte petrol, gıda veya diğer ihtiyaçlarda başka ülkelere ne kadar çok bağımlı olunduğunun görüldüğünü belirterek, "Yeni meydan okumalara ve küresel sorunlara karşı hiçbir ülke tek başına mücadele edemez. Küresel hareket etmek şart. BM olmasına rağmen aracılık yapacak bir yapının olmadığını gördük. Çok devletli siyaset yapmakta zorlanıyorlar çünkü tamamen ulusal menfaatler ağır olmaya devam ediyor. Daha ortak çalışan bir sisteme ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

AP Stratejik İletişim ve Politik Danışmanı Tekdemir de "BM'nin asıl amacı uluslararası güvenliğin ve barışın korunmasıdır ancak günümüz tarihinde çözüm üretemediği bir gerçektir. BM'nin özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda zulüm edeni cezalandırmakta başarısız olduğunu gördük. BM'nin eğer işlev görmezliği, faydasızlığı devam ederse, iklim değişikliği, nükleer silahlanma gibi küresel tehlikelere göğüs geremeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Stratejik ve uluslararası çalışmalar analisti Ballester ise BM Güvenlik Konseyinin başlangıç amacı olan çözüm üretmek yerine artık "danışma kurulu veya bir foruma dönüştüğünü" belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbir uluslararası kuruluş çevresini anlamadan büyüyemeyecektir. BM, 1945'teki kuruluşundan çok farklı bir dönemdedir. Şu anda güç konsepti anlayışı var, sınırlar değişti. BM, menfaatlerin çatışması ve sınırların korunmasına karşılık veremiyor. BM'nin yapısıyla, veto sistemiyle, karar mekanizmasıyla ilgili çok fazla sorular, şüpheler var. BM'yi daha demokratik yapabiliriz çünkü dünyanın 5'ten daha büyük olduğunu biliyoruz. Daha kapsayıcı ve ortak çözümler bulmak zorundayız."