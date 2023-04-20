Fahrettin Altun'dan Karadeniz doğal gazı paylaşımı: Dur durak bilmeden hizmet etmeye devam ediyoruz

Altun, Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğal gazının devreye alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Altun, şunları kaydetti:

"Bazı siyasetçilerin bugüne kadar güzel ülkemizde mevzusu bile olmayan bir mezhepçilik dalgası üretmek için çabalamalarını ve bunu siyasi malzeme haline getirmelerini üzüntüyle izlerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dur durak bilmeden milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Enerjide bağımsızlığımızın nişanesi olan Karadeniz doğal gazını dağıtım hatlarına bağlıyor, yerli imkanlarımızla hanelerimize ulaştırıyoruz. Kısır siyasi tartışmaların neden sürekli tetiklenmek istendiğini, suni gerilim hatlarının neden oluşturulmaya çalışıldığını tüm milletimiz gibi biz de biliyor ancak tüm bu çabalara eserle, hizmetle cevap vermeye devam ediyoruz. Karadeniz gazımız hanelerimize bereket getirsin. Müjdelerimiz Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olsun."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Alevi" başlıklı bir video paylaşmış, "İlk oyunu verecek sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem. Harama, beytülmale el uzatmam." ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Sünni" başlıklı, "Kemal Bey'e selam ediyorum mesajınız alınmıştır." ifadesini içeren bir videoyla karşılık vermişti.

Davutoğlu, "Evet ben bir Sünniyim ama Alevi vatandaşların haklarını savunmak öncelikle benim görevim." paylaşımında bulunmuştu.