"Faiz tutmadı gıdayı denediler"

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün önce Kastamonu ardından da Çorum’da vatandaşlara seslendi. Türkiye üzerindeki hesapların, dün neyse bugün de aynı olduğuna işaret eden Erdoğan, “Çünkü Türk aynı Türk’tür, hasımları da aynı hasımlar. En küçük bir taviz verdiğimizde bizi yerle yeksan etmek için ellerini ovuşturanların bayram edeceğini biliyoruz” dedi.

KARANLIK PLANLARI YIRTTIK

Erdoğan AK Parti’nin Türkiye’nin alıcılarını kendi gücüne ayarladığı için bu kadar saldırı altında olduğunu vurgulayarak “Geçtiğimiz 17 yılda bu ülkede neler yaptığımızı biliyorsunuz. Türkiye şemsiyesini büyüttük. Bu şemsiyeyi, hem kendi vatandaşlarımızı hem kalbini ve gözünü bize yöneltmiş kardeşlerimizi, dostlarımızı, mazlumları içine alacak şekilde büyüttük” diye konuştu. Halka tepeden bakanların aksine milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımayarak demokrasiyi ileriye taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, “Attığımız adımlarla ekonomimizi güçlendirdik. Senaryoları boşa çıkartarak, oyunları bozarak, karanlık planları yırtarak geleceğimizi aydınlattık. Bize işte bunun için düşman oldular” ifadelerini kullandı.

İSTEDİKLERİ GİBİ BÜKEMEDİLER

Devleti ayağı kaldırdıkları için kendilerine düşman olunduğunu vurgulayan Erdoğan, “Zalimlere sessiz kalmadığımız, mazluma sahip çıktığımız, adaletsizlikleri yüzlerine haykırdığımız için bize düşman oldular. Türkiye’yi fetret devrinden, şairlerin deyimiyle faslı hazandan çıkarttığımız için bize düşman oldular” dedi. Türkiye’yi yıllarca esir alanlara “eyvallah” etmediklerini ifade eden Erdoğan, “Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye saldıranların hedefi aslında Türkiye’dir” diye konuştu. Türkiye’nin komik bahanelerle uluslararası alanda tecrit edilmeye kalkışıldığını da anlatan Erdoğan, ekonomi silahının hep kullanıldığını belirtti. Erdoğan, “Ne zaman şöyle bir ayağa kalkmaya çalışsak hemen darbeyle, cuntayla, krizle tepemize bindiler. Tıpkı rahmetli Menderes gibi, tıpkı Özal gibi bizim de 17 yıllık iktidarımız hep bunlarla mücadeleyle geçti. Aştığımız her engelin ardından yenisiyle karşılaştık” dedi. Türkiye’yi istedikleri gibi eğip bükemediklerini kaydeden Erdoğan “Ne küresel güçler ne de onların içerideki taşeronları bizi kendi ajandalarının bir parçası haline getiremediler. Baktılar kurla faizle diplomasiyle algıyla olmuyor, bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivri biber, bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

TERÖR ESTİRENLERE DERS VERDİK

Erdoğan, bu hamleyi de boşa çıkardıklarını ifade ederek şunları bildirdi: “Tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk. Bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Çünkü diğer ürünleri de satacağız oralarda. Yani temizlik ürünlerinden tutunuz, diğer neler varsa marketlerde falan onların da belli bir kısmını buralarda da biz satmaya başlayacağız. Niye? Çünkü bunlar terör estirdiler, terör... Dolayısıyla gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz, vereceğiz. Bakalım bundan sonra sırada ne var, hep birlikte yaşayıp, göreceğiz ama ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz.”

BUNLARA ASLA ESİR OLMAYACAĞIZ

Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılar sebebiyle büyük bedeller ödediğini belirten Erdoğan, CHP’nin IMF ile ilk anlaşmayı yapan parti olduğunu anımsatarak IMF’e olan borcu 2013 yılında kendilerinin sıfırladığını hatırlattı.

Erdoğan, “Bizim şimdi IMF’ye borcumuz var mı? Yok. Şimdi bizden borç istiyorlar. Bu can bu tende oldukça Allah’ın izniyle biz bunlara esir olmayacağız” diye konuştu.

Başkan Kastamonu’da konuşma yaparken 74 yaşındaki Mustafa Yusufoğlu duygusal anlar yaşadı.

SANDIĞA SAHİP ÇIKMALISINIZ