"Faiz tutmadı gıdayı denediler"
Başkan Erdoğan, Türkiye’ye kur, faiz ve diplomasiyle diz çöktüremeyenlerin şimdi de gıda üzerinden operasyon çektiğini söyledi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün önce Kastamonu ardından da Çorum’da vatandaşlara seslendi. Türkiye üzerindeki hesapların, dün neyse bugün de aynı olduğuna işaret eden Erdoğan, “Çünkü Türk aynı Türk’tür, hasımları da aynı hasımlar. En küçük bir taviz verdiğimizde bizi yerle yeksan etmek için ellerini ovuşturanların bayram edeceğini biliyoruz” dedi.
KARANLIK PLANLARI YIRTTIK
Erdoğan AK Parti’nin Türkiye’nin alıcılarını kendi gücüne ayarladığı için bu kadar saldırı altında olduğunu vurgulayarak “Geçtiğimiz 17 yılda bu ülkede neler yaptığımızı biliyorsunuz. Türkiye şemsiyesini büyüttük. Bu şemsiyeyi, hem kendi vatandaşlarımızı hem kalbini ve gözünü bize yöneltmiş kardeşlerimizi, dostlarımızı, mazlumları içine alacak şekilde büyüttük” diye konuştu. Halka tepeden bakanların aksine milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımayarak demokrasiyi ileriye taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, “Attığımız adımlarla ekonomimizi güçlendirdik. Senaryoları boşa çıkartarak, oyunları bozarak, karanlık planları yırtarak geleceğimizi aydınlattık. Bize işte bunun için düşman oldular” ifadelerini kullandı.
İSTEDİKLERİ GİBİ BÜKEMEDİLER
Devleti ayağı kaldırdıkları için kendilerine düşman olunduğunu vurgulayan Erdoğan, “Zalimlere sessiz kalmadığımız, mazluma sahip çıktığımız, adaletsizlikleri yüzlerine haykırdığımız için bize düşman oldular. Türkiye’yi fetret devrinden, şairlerin deyimiyle faslı hazandan çıkarttığımız için bize düşman oldular” dedi. Türkiye’yi yıllarca esir alanlara “eyvallah” etmediklerini ifade eden Erdoğan, “Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye saldıranların hedefi aslında Türkiye’dir” diye konuştu. Türkiye’nin komik bahanelerle uluslararası alanda tecrit edilmeye kalkışıldığını da anlatan Erdoğan, ekonomi silahının hep kullanıldığını belirtti. Erdoğan, “Ne zaman şöyle bir ayağa kalkmaya çalışsak hemen darbeyle, cuntayla, krizle tepemize bindiler. Tıpkı rahmetli Menderes gibi, tıpkı Özal gibi bizim de 17 yıllık iktidarımız hep bunlarla mücadeleyle geçti. Aştığımız her engelin ardından yenisiyle karşılaştık” dedi. Türkiye’yi istedikleri gibi eğip bükemediklerini kaydeden Erdoğan “Ne küresel güçler ne de onların içerideki taşeronları bizi kendi ajandalarının bir parçası haline getiremediler. Baktılar kurla faizle diplomasiyle algıyla olmuyor, bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivri biber, bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
TERÖR ESTİRENLERE DERS VERDİK
Erdoğan, bu hamleyi de boşa çıkardıklarını ifade ederek şunları bildirdi: “Tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk. Bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Çünkü diğer ürünleri de satacağız oralarda. Yani temizlik ürünlerinden tutunuz, diğer neler varsa marketlerde falan onların da belli bir kısmını buralarda da biz satmaya başlayacağız. Niye? Çünkü bunlar terör estirdiler, terör... Dolayısıyla gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz, vereceğiz. Bakalım bundan sonra sırada ne var, hep birlikte yaşayıp, göreceğiz ama ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz.”
BUNLARA ASLA ESİR OLMAYACAĞIZ
Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılar sebebiyle büyük bedeller ödediğini belirten Erdoğan, CHP’nin IMF ile ilk anlaşmayı yapan parti olduğunu anımsatarak IMF’e olan borcu 2013 yılında kendilerinin sıfırladığını hatırlattı.
Erdoğan, “Bizim şimdi IMF’ye borcumuz var mı? Yok. Şimdi bizden borç istiyorlar. Bu can bu tende oldukça Allah’ın izniyle biz bunlara esir olmayacağız” diye konuştu.
Başkan Kastamonu’da konuşma yaparken 74 yaşındaki Mustafa Yusufoğlu duygusal anlar yaşadı.
SANDIĞA SAHİP ÇIKMALISINIZ
Ana kademe, kadın kolları ve gençlere sandıklara sahip çıkmaya hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, “Sabah sandıkların açılmasından bir saat önce sandık mahalinde olmanız lazım, sandıklara sahip çıkmanız lazım” dedi.
Başkan Erdoğan 31 Mart mitingleri turunda Kastamonu ve Çorum'u da harita üzerinde işaretledi.
Çorum’a Venezuela altını müjdesi verdi
Başkan Erdoğan Çorum Abide Meydanı’nda halka sislenirken kente ‘altın’ müjdesi verdi. Erdoğan “Altın ticaretinde de Çorum’u çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Dünyanın önemli altın üreticilerinden Venezuela’nın altını Çorum’da işlenecek” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Venezuela’ya yaptığımız ziyaretin ardından (Devlet Başkanı) Maduro’nun yardımcısı ülkemize geldi ve burada incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı bana Çorum sanayisinden, Çorumlu kardeşlerimin başarısından sitayişle bahsetti. İnşallah altın ticaretinde de Çorum’u çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırmak için yeni bir karar aldık. Artık naylon poşet kullanmayacağız. Kenevirden bez torba üretilecek.Aralarında Çorum’un da bulunduğu 20 ilimizi pilot bölge olarak belirledik. Şu an Bakanlığımız gereken etütleri yapıyor. Kenevirden Türkiye’de daha nasıl istifade edilebileceği araştırılıyor. Kenevir sanayinin kurulmasına öncelik vereceğiz. Çorum ciddi bir tecrübeye sahip. Çorum’u ana merkezlerden birisi yapacağız. Çorum’un hızlı tren için gün saydığını çok iyi biliyorum. Bu meseleyi bizzat takip ediyorum. Çorum’un bu hayalini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.”
BİZZAT TAKİBİMDE
Başkan Erdoğan, Çorumluların dört gözle hızlı tren beklediğini belirterek, "Hiç merak etmeyin bizzat konuyu ben takip ediyorum" dedi.
Vizyonsuz siyasetçiler kifayetsiz bürokratlar
Millet Kıraathaneleri’nin hayata gçeirildiğini anımsatan Erdoğan şunları söyledi: “Ama bunu, bu Bay Kemal anlamıyor. CHP, ‘Bunlar kumarhane açacakmış’ diyor. Dervişin zikri neyse fikri de odur. Bunlar tabii la teşbih. Bunlar derviş filan değil, haşa... Dervişe de hakaret etmeyelim. Bunu da iyi bilmemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin gelişmesinin engellenmeye çalışıldığını belirterek “vizyonsuz siyasetçilerin, kifayetsiz bürokratların” kullandığını vurguladı. Erdoğan şöyle konuştu: “Yeri geldi sağcı, solcu, laik olan, olmayan, Alevi, Sünni, şu köken bu köken denilerek, milletimiz kendi içinde bölündü, hatta kavgaya tutuşturuldu. Yeri geldi PKK gibi bölücü, yeri geldi FETÖ gibi istismarcı, yeri geldi DEAŞ gibi ne idiği belirsiz proje örgütlerle ülkemiz esir alınmak istendi. Ama bırakmayacağız. Nereye giderlerse gitsinler izlerini sürüyoruz. İşte Cudi’de, işte Gabar’da işte Tendürek’te hatta Kandil’de bunları kovaladık, kovalıyoruz.”
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