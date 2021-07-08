8 Temmuz 2021 Perşembe 07:24 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 08:18

ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme kararının ardından, ülkede bulunan diğer Alman ve İtalyan askerleri de ülkelerine döndü. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın işletme ve güvenliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülmesine yönelik teknik görüşmeler ise halen sürüyor.

Hürriyet'in haberine göre, Gelişmelerle ilgili açıklama yapan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür Farahmand şöyle konuştu:

ABD ile Taliban arasındaki anlaşmaya göre burada ortak devlet kurulması lazım. Yani mevcut etnik ve siyasi grup temsilcileri ile Taliban'ın bir araya gelerek ortak devlet kurması gerekiyor. Afganistan'daki tüm etnik ve siyasi gruplar böyle bir durumda Taliban'ın yüzde 50'nin altında bir oranla temsiliyetini istiyorduk. Ancak Taliban saldırıları başlattıktan sonra durum farklılaştı.

'TÜRKİYE ÇOK SEVİLİYOR'

Farahmand, Türk ordusunun Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlaması ile ilgili de şunları kaydetti: Türkiye, Afganistan'da İslami ülkelerin lideri olarak tanındığı için çok seviliyor. Ayrıca Afganistan ile Türkiye'nin 100 yıllık bir dostluğu var. Türk askeri hep saygı ve sevgi görmüştür. Öyle ki Afganistan'da görev yapan diğer yabancı askerler kendi arabalarında Türk bayrağı takarak gezerlerdi. Çünkü Türklere kimsenin saldırmayacağını bilirlerdi. O yüzden Türk bayrağını ve askerini burada herkes istiyor.