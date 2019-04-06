'Fark 18 bine indi daha çok sandık var'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, yeniden oy sayımının devam ettiğini belirterek, “Beklemekten başka yapacak bir faaliyet yok” dedi.

HER ŞEY YASAYA UYGUN

Yıldırım, Tuzla Hacı Bekir Yıldırım Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından “oy farkına” ilişkin sorular üzerine “Aradaki farkın azaldığını görüyoruz” diye konuştu. “Seçim tutanağındaki kaydırmalara” ilişkin çalışmaların ilçe seçim kurullarındaki heyetlerce yapıldığı bilgisini veren Yıldırım, şunları kaydetti: “Her şey yasalara uygun olarak devam ediyor. Bir yandan eksik girişler, kaydırmalar... Bunlar YSK tarafından yapılıyor, bir yandan da yeniden sayımlarla ortaya çıkan rakamlar işleniyor. İşin sahibi YSK’dır.” Yıldırım, “CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’da, CHP ve İP’i ziyaret edip, HDP’yi ziyaret etmemesine” ilişkin soruya da, “Kendisine sormak gerekir, neden ziyaret etmedi. İlla cevap vermem gerekiyorsa, alacağını aldı, onlarla iş bitti, belki de onun için ziyaret etme ihtiyacı duymamıştır” cevabını verdi.

AÇIKLAMALARI MANİDAR

“CHP’li Özgür Özel’in ‘Hesaplamamıza göre İstanbul’u 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor’ sözlerinin” hatırlatılması üzerine Yıldırım, şöyle konuştu: “Belli ki onlar önceden bu hesapları yapmışlar. Bizim elimizde böyle bir hesap yok. YSK’nın, seçim kurullarının saymadan bu rakamları açıklamaları manidar. Eğer bu kadar eminlerse, bu kadar kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sayalım.”

Yıldırım, son durumla soruya “Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var” cevabı verdi. Yıldırım, “Lehinize dönmesi mümkün görünüyor mu?” sorusuna “Sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz” dedi.