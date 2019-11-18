Fatih Erbakan yeniden genel başkan seçildi
Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisinin 1. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin 971'inin oyunu alarak genel başkan seçildi.
- AA
Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına seçildi.
Yeniden Refah Partisinin 1. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.
Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, kayıtlı bin 117 delegeden 978'i oy kullandı. Fatih Erbakan 971 oy alırken, 7 oy geçersiz sayıldı.
Böylece Fatih Erbakan, partisinin ilk olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak genel başkan oldu.
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