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Fatih Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na çok sert sözler: Siyasi şov amaçlarına ulaştılar

SP Ankara Genel Merkezi'nin tahliye ettiren Fatih Erbakan, süreci anlattı. Karamollaoğlu'nun siyasi şov yaptığını belirten Erbakan, 'Milli Görüş' ile taban tabana zıt bir görüşe girildiğini ve bu zihniyetin oradan tahliye edildiğini söyledi.

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Temel Karamollaoğlu yönetimi ile Fatih Erbakan arasındaki gerginlik seviyesi SP Ankara Merkezi'nin tahliyesi ile yükseldi. Fatih Erbakan gelen eleştirilere yayınladığı video ile cevap verdi. Erbakan, Karamollaoğlu yönetimindeki partinin uygulamalarındaki eleştirilerini bir bir sıraladı.

"SP OYLARI İLE CHP ELAZIĞ'DA MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI"

FETÖ'nün siyonizme hizmet ettiğini söyleyen Erbakan, Karamollaoğlu'nun 15 Temmuz açıklamalarını gündeme getirdi. "15 Temmuz gecesi iki batılın karşılaştığını gördük" diyen Karamollaoğlu'na tepki gösteren Fatih Erbakan, "15 Temmuz'da meydana halis niyetle çıkan yüzbinlere nasıl böyle denebilir?" dedi.

"BU ÇARPIK ZİHNİYET ORADAN TAHLİYE EDİLDİ"

Bizim tahliye ettiğimiz 'Milli Görüş'ün sembol binasından bu çarpık zihniyetin tahliye edilmesidir" diyen Fatih Erbakan, Karamollaoğlu yönetimini babasını istismar etmekle suçladı.

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