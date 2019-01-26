'Fatih’in yeni görevi güneye sondaj'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Girne Amerikan Üniversitesi tarafından onursal doktora unvanı verildi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Rum tarafının tek taraflı olarak bu adımları atmaya devam ettiğine dikkat çekerek, buna karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. Çavuşoğlu, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verdiği ruhsat alanlarında ve Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgeleri’nde (MEB) sismik çalışmalarını sürdürdüğünü ve sondaj çalışmalarına başlandığını anlattı.

ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ

Bakan Çavuşoğlu “Şu anda Alanya 1 bölgesindeki Fatih platformumuz önümüzdeki aylar içinde güneye doğru yönlendirilecektir. Şubat ayı içinde ikinci platformumuz gelecek ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda ve MEB’de artık biz de sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Bunun için gerekli tedbiri aldık. Kıbrıs Türk halkının haklarını kimseye yedirmeyeceğiz. Bu bizim asli görevimizdir” ifadelerini kullandı. KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı ve tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla yeni bir müzakere sürecinin başlaması konusunu da değerlendireceklerini söyleyen Çavuşoğlu “Gerçekleri görmezsek bir yere varamayız. Laf olsun diye bir daha müzakereye başlamak boşuna enerji kaybıdır, zaman kaybıdır, umutların yok edilmesidir” şeklinde konuştu.