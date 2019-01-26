14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'Fatih’in yeni görevi güneye sondaj'

Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta yalnızca sismik çalışma değil, sondaj faaliyetlerine de başlandığını belirterek “Alanya 1 bölgesindeki Fatih platformumuz önümüzdeki aylar içinde güneye doğru yönlendirilecektir” dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Girne Amerikan Üniversitesi tarafından onursal doktora unvanı verildi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Rum tarafının tek taraflı olarak bu adımları atmaya devam ettiğine dikkat çekerek, buna karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. Çavuşoğlu, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verdiği ruhsat alanlarında ve Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgeleri’nde (MEB) sismik çalışmalarını sürdürdüğünü ve sondaj çalışmalarına başlandığını anlattı. 

ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ 

Bakan Çavuşoğlu “Şu anda Alanya 1 bölgesindeki Fatih platformumuz önümüzdeki aylar içinde güneye doğru yönlendirilecektir. Şubat ayı içinde ikinci platformumuz gelecek ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda ve MEB’de artık biz de sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Bunun için gerekli tedbiri aldık. Kıbrıs Türk halkının haklarını kimseye yedirmeyeceğiz. Bu bizim asli görevimizdir” ifadelerini kullandı. KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı ve tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla yeni bir müzakere sürecinin başlaması konusunu da değerlendireceklerini söyleyen Çavuşoğlu “Gerçekleri görmezsek bir yere varamayız. Laf olsun diye bir daha müzakereye başlamak boşuna enerji kaybıdır, zaman kaybıdır, umutların yok edilmesidir” şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump geri adım atmıyor: O duvarı yapacağız

Trump geri adım atmıyor: O duvarı yapacağız

Türkiye'den Brezilya'ya taziye

Türkiye'den Brezilya'ya taziye

ABD'den BMGK'ya Venezuela çağrısı

ABD'den BMGK'ya Venezuela çağrısı

Rusya'dan ABD'ye 'Venezuela'da darbe' suçlaması

Rusya'dan ABD'ye 'Venezuela'da darbe' suçlaması

İran'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

İran'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken görüşme

'Yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalkınca dağıldılar'

'Yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalkınca dağıldılar'

'Oyunları bozacak bölgede tek güç Türkiye'dir'

'Oyunları bozacak bölgede tek güç Türkiye'dir'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA