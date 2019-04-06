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'Fazla bağıran değil haklı olan kazanacak'

Seçim sonuçlarına itirazla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, “Bu süreç sonunda fazla bağıran değil, haklı olan kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye’de bu konuda son otoritedir” dedi. 

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas soruları cevaplarken *Türkiye çok güçlü seçim tecrübesi olan bir ülkedir. Demokrasisi güçlü bir ülkedir ve seçim tecrübesiyle birlikte büyük bir olgunlukta seçimleri gerçekleştirmiştir” dedi. Gül, şöyle konuştu: Şu anda her seçimden sonra olduğu gibi seçim sonrasında baki olan itirazlar gerçekleştirilmektedir. Elbette seçimlere yönelik itirazlar tüm partilerce yapılmaktadır. Bu, anayasal ve yasal bir haktır. Türkiye’de bu itiraz yolları açıktır. Kim bir usulsüzlük, kim bu konuda eksik, hatalı işlem olduğunu tespit ederse bunu itiraz yoluyla ileri sürebilmekte ve bunlar değerlendirilerek tespit edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Tüm ilgililerin, siyasi partilerin bu sürece saygılı olması gerekmektedir. YSK da nihai kararı verecektir. Bir usulsüzlük, haksızlık varsa onun tespit edilmesini hepimiz istemekteyiz.” 

TESCİLİ YSK YAPACAK 

Her seçimde bir itiraz usulü ve mekanizması olduğunu hatırlatan Gül, “Bu süreç sonunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. Hepimiz bu süreci saygılı bir şekilde bekleyip itirazlarımızı yapıp bu konuda A partisi, B partisi değil, milletimizin tercihi ne yöndeyse onun tescilli olmasını beklemeliyiz. Süreç de bu yönde işliyor. Demokrasiye saygı bu sürece saygıyı da gerektirmektedir ” diye konuştu. 

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