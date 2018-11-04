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FETÖ halkın tokadını yedi

Oktay, “Tüm ahlaki değerleri hiçe sayarak vesayetin açtığı çatlaklardan devlet kurumlarına sızan FETÖ, 15 Temmuz’da halkın tokadını yemiştir” diye konuştu.

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Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi ‘18’e Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı Karahan ve iş dünyasından isimler katıldı. 

ORTAK GELECEĞE HİZMET

Katılımcılara seslenen Oktay, “Ahlaktan, vicdandan ve kadim değerlerimizden yeterince istifade etmeyen hiçbir kamu çalışanının, ortak geleceğimize hizmet etmesi mümkün değildir. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz tecrübeleri bize bir gerçeği göstermiştir; kamu kurumları ve akademi dünyası gibi topluma temas eden yerlerde çalışan insan kaynağının, bilgi ve beceriyle beraber yerli ve milli bir anlayışa da sahip olması elzemdir. Tüm ahlaki değerleri hiçe sayarak vesayetin açtığı çatlaklardan devlet kurumlarına sızan FETÖ, 15 Temmuz’da halkın tokadını yemiştir” ifadelerini kullandı.

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