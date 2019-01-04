FETO için ABD’de çember daraldı

ABD’deki FETÖ faaliyetlerini soruşturan heyet, bilgi ve belge talebinde bulunmak için dün Türkiye’ye geldi. Kanlı terör örgütü FETÖ’nün ABD’deki 15 eyaletteki faaliyetleri hakkında soruşturma yürüten FBI mensupları ve savcılar, Ankara Adliyesi’nde temaslarda bulundu. Heyet ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve savcı Ali Alper tarafından bilgilendirildi.

EN ÖNEMLİ DELİL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, darbenin en önemli delilleri arasında yer alan Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek’in telefonlarının imajını heyete verdiği öğrenildi. Örgütün sivil imamları Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek’e ait telefonlar Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunmuştu. Hakan Çiçek’in arazide bulunan telefonu ile ‘+18624000371’ numaralı hattı ilk kez 7 Mart’ta aktivite ettiği tespit edildi. Lokasyon kayıtlarındaki koordinat bilgileri ise FETÖ elebaşının ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftlik evine ait çıkmıştı.

İMAJDA NE VAR?

Heyete sunulan telefon imajında, teröristbaşı Fetullah Gülen’in 15 Temmuz gecesini sivil imamlarla birlikte Pensilvanya’dan görüntülü telefonla yönettiğine dair bilgiler bulunuyor. Gülen’in darbe gecesi saat 20.50 sıralarında Akıncı Üssü’nde bulunan sivil imam Hakan Çiçek’le 3 dakika 50 saniye süren bir görüşme yaptığı telefon imajında yer alıyor.

BATMAZ ‘DİNLENDİ’

İstinabe denilen ‘Bir davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek üzere, başka bir yerde bulunan tanığın ifadesinin bulunduğu yerdeki mahkemece alınması’ yöntemi Kemal Batmaz için de kullanıldı. ABD’de yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ABD’den adli yardımlaşma talebi kapsamında istinabe yoluyla bazı FETÖ sanıklarının dinlenmesi ile bilgi belge talebi gelmişti. İstinabe talebi üzerine aralarında Kemal Batmaz’ın da bulunduğu bazı sanıkların ifadesine başvuruldu. Cumhuriyet savcıları talep doğrultusunda ifade alırken, ABD heyeti de Ankara Adliyesi’ndeki bir odada gözlemci statüsü ile telekonferans yoluyla ifadeleri dinledi. Heyetin bugün de Ankara Emniyetine giderek devam FETÖ soruşturma usulleri hakkında bilgi alacağı kaydedildi.

KEMAL BATMAZ KİMDİR? 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ’nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz’ın, 11 Temmuz’da Adil Öksüz ile birlikte ABD’ye gittiği, iki gün sonra yine Öksüz ile birlikte Türkiye’ye döndüğünü ve darbeyi yöneten isimler arasında olduğu tespit edilmişti.

ÖNEMLİ GÖRÜŞME