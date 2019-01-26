FETÖ ile mücadelede iş birliği

Kalın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’ye desteğini ilk açıklayan ülkeler arasında olan ve Şubat 2017’de FETÖ okullarının kapatan Fas’ın başkenti Rabat’a gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Erdoğan adına Fas Kralı 6. Muhammed’e bir mektup iletti.

AFRİKA AÇILIMI

İbrahim Kalın, bu ziyaretinde Fas Başbakanı Saadeddin Osmani ve beraberindeki heyet ile Dışişleri Bakanı Nasser Bourita’yla da görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili üst düzey ziyaretlerin, karşılıklı ticaret hacminin ve yatırımların artırılması, diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ile Türkiye’nin Afrika açılımı ve FETÖ ile mücadelede işbirliği sağlanmasında mutabık kalındı.