FETÖ imamları ile görüşen CHP'li Özkoç, MİT Müsteşarı Fidan'a saldırdı

Türkiye'yi her fırsatta Batı'ya şikayet eden, PKK/PYD yandaşları ile boy boy pozlar veren hatta aday gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Cumhuriyeti için milli ve yerli olan tüm kurum ve şahıslara saldırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuk normları çerçevesinde ve şeffaflıkla yürüttüğü Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturmayı tüm dünya takdir etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği ile, soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler dünya liderleri ile paylaşıldı.

Ancak CHP, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili de hükümetin karşısında durdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ABD arasında asılsız bir bağ kurmaya çalışan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY konusunda bilgi istediklerinde de Hakan Fidan'ın kendilerini geri çevirdiğini söyleyerek Fidan'a saldırdı.

YARKADAŞ FETÖ İMAMLARI İLE GÖRÜŞMELERİNİ İFŞA ETMİŞTİ

MİT'in FETÖ konusunda kendilerine bilgi vermediğini eleştirerek Hakan Fidan'a saldıran Özkoç'un ABD'de FETÖ imamları ile görüşmesini bir diğer CHP'li Barış Yarkadaş ifşa etmişti.

Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından ele verdiği CHP'li bir heyet, FETÖ'nün iş adamları yapılanması TUSKON ile Washington'a gitmiş, Fetullahçı örgüt imamları ile görüşmüştü.

Heyetin içerisinde Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın ve Bülent Tezcan ile Faik Tunay, Engin Özkoç, Ali Demirçalı bulunuyordu. CHP'liler FETÖ'cülerle Türk-Amerikan Konvansiyonu toplantısına katılmışlardı.

İşte CHP'li Yarkadaş'ın FETÖ elebaşısı Gülen'in daveti üzerine ABD'ye giden CHP'lileri ifşa ettiği paylaşımı...

FİDAN FETÖ'NÜN DE HEDEFİNDEYDİ

Özkoç ve beraberindekilerin FETÖ imamlarını ziyaret ettiği dönemde, örgüt MİT Müsteşarı Fidan'ı gözaltına almaya çalışıyordu.

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun raporunda, örgütün, MİT Müsteşarı Fidan'ı 7 Şubat 2012'de gözaltına almaya çalışarak, kurumu tasfiye etmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FİDAN AÇIKLAMASI

Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ''Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı ama Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak, bundan haberdar değilim ama Kanada seyahatinden haberdarım.'' dedi.