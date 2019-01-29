'FETÖ saldırıları bizim için tecrübe'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gazi Üniversitesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca (KVKK) Ankara’da düzenlenen ‘28 Ocak Veri Koruma Günü’ konferansına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Gül, veri güvenliğinin önemine, geçmişte FETÖ/PDY’nin uyguladığı yöntemleri anlattı. Gül “Teknolojinin sağladığı imkan ve kolaylıklar, özel hayata dair ifşaatların, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlarının imkan ve kolaylığı haline dönüşmemelidir. Tipik bir terör örgütü olarak istihbarat ve veri madenciliğine özel bir önem veren FETÖ’nün, geçmişteki hukuk dışı saldırıları bu anlamda Türkiye için çok özel bir tecrübedir. Doğru ve yanlışın, gerçek ve manipülasyonun, enformasyon ve dezenformasyonun iç içe geçtiği bu hukuk dışı operasyonlar, usulsüz dinlemeler yine kişilerin görüntüleri, kişilere ait bilgilerin ifşa edilmesi, hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi, mahremiyet sorununu da kat kat aşan bir kriminal aktiviteye ve ahlaki çürümüşlüğe neden olan bütün bu olaylara hepimiz şahit olduk. Elbette bugün bütün bu hukuk dışı illegal yollarla kişilerin mahremiyetine, kişilerin bilgilerine ulaşanlar bugün yargı önünde hesap vermektedirler” ifadelerini kullandı. Bakan Gül, bütün bu adımların, insanın temel haklarının korunması için atıldığını, 81 milyonun bütün farklılıklarına rağmen özgür ve eşit olduğunu hissetmesinin önemli olduğunu vurgulayarak “İnsanı koruyamazsanız devleti koruyamazsınız. Vatandaşlar kişisel verilerini bize emanet ediyor. Bize düşen ister özel hastane ister kamu hastanesi ister başka bir kamu kurumu olsun, bu verileri korumaktır. Ama bir bakıyor başka bir mecrada ya da FETÖ’cülerin geçmişte yaptığı gibi bu bilgileri kişilere karşı hükümeti değiştirmek, itibar suikastı ile toplumsal hayattan çekilmesi, askeriyede ya da belli devlet kurumlarından hiyerarşiyi değiştirmek için kullanılmış. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın tüm verilerini güvenli bir şekilde paylaşabileceği bir ortamı sağlamalıyız. Bu konuda ‘Alo 198’ çok önemli bir iletişim merkezi. Halkımız bu konuda duyarsızlık gösteren kurumları buraya bildirebilir ve her türlü konuda buradan bilgi edinebilir”dedi.

KİLİT KAVRAM ‘BİLGİ’

İçinde bulunulan çağın kilit kavramının ‘bilgi’ olduğunu belirten Bakan Gül “İletişim teknolojilerindeki baş döndüren gelişmeler, endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçişi hızlandırmıştır. Bilginin üretimi de bilgiye erişim de geçmişte hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Bilgi tekellerinin yıkılması yani bilginin demokratikleşmesi, toplumların demokratikleşmesini de hızlandırmıştır. Bilişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlar, hayat tarzımızı, davranış ve alışkanlıklarımızı sarsıcı biçimde değiştirmiş bulunuyor” diye konuştu.