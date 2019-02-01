FETÖ savcısını tanık yaptılar

10 Ağustos 2010’da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan Askeri Casusluk soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurduklarına ilişkin aralarında terörist başı Fetullah Gülen’in de bulunduğu çoğunluğu eski polislerden oluşan 85 sanığın yargılandığı davada sona gelindi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme savcısı Sacit Savaşçı esasa ilişkin verdiği mütalaada dönemin İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay ve Batman eski Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan için ‘görevi ihmal’ ve ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu firari 18 sanığın dosyalarının ayrılmasını istendi. Askeri Casusluk davasında örgüt lideri olarak yargılanan ve 2,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat eden ardından yaptığı suç duyurusu ile kumpas davasını başlatan emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, davanın bilinmeyen yönlerini Star’a anlattı.

BİRLEŞTİRİLMEDİ

Bir kumpas sonucu 350 subay ve birçok devlet memuru bürokratın casus diye yargılandığını belirten Başbuğ “Adli, askeri ve emniyet ayağında yürütülen davalar kasıtlı olarak birleştirilmiyor. İzmir Askeri Casusluk davası kumpasını kuran polis, savcı ve hakim ile askerlerden oluşan ‘şeytan üçgeni’ var. Bu üç ayağın aslında tek bir dosyaya dönüşmesi gerekir. Bunun aksine hiç ilgisi olmayan usulsüz dinleme davaları dosyayla birleştirildi. Diğer taraftan birleştirilen dosyalardaki diğer örgüt mensubu FETÖ’cü polisler diğer örgüt mensubu FETÖ’cü polislere şahitlik etti. Dava çıkmazın içerisine girdi. Esasa ilişkin mütalaası tam bir rezalet ve hukuk skandalı. Bu mütalaaya mahkeme uyarsa, kumpas kuran kişiler dava sonucunda vatan hainleri adliyeden elini kolunu sallayarak çıkmış olduğunu görmüş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.