FETÖ, TSK’dan süpürülüyor

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde ilk kurşunu sıktığı Emniyet Genel Müdürü Terör Dairesi Başkanı Gazi Turgut Aslan ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kurulan özel ekip örgütün tüm kripto muvazzaf teröristlerini deşifre eden önemli bir çalışmaya imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlayan soruşturma için kurulan özel ekip Türkiye genelinde mahrem imamlar ile muvazzaf kripto askerlerin iletişim kurduğu 3 bin 554 adet sabit hat belirledi. Adalet Bakanlığının görevlendirdiği savcılar ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), TEM, Organize Şube ve KOM’dan oluşan ekibe Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan destek verildi. Çalışmanın başında Başsavcı Can Tuncay yer aldı.

HTS’LER ÇIKARILDI

Başsavcılık, 28 Şubat 2018’de EGM’ye bağlı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’ndan İstanbul dışındaki diğer illere ait tespit edilen sabit hat ve büfe gibi telefon numaralarının haritasını istedi. Ardından bu numaralar TEM Daire Başkanlığı’nca oluşturulan veri havuzuna eklendi. Peşi sıra geriye dönük ayrıntılı çalışma yapıldı. TSK yapılanmasına uymayan 3 bin 554 hat tespit edildi. Daha sonra bu hatların HTS raporları çıkartılarak tek tek incelendi.

4 BİN 512’Sİ İSTANBUL’DA

İnceleme sonucunda sadece İstanbul’da 480 adet sabit telefon hattı olduğu belirlendi. İncelenme yapıldığında ise korkunç tablo ortaya çıktı: FETÖ ile ilişkileri tespit edilmeyen ve darbe soruşturmalarına da takılmayan toplam örgüt üyesi 4 bin 512 askere ulaşıldı. Aktif görevdeki bu kripto hainlerden 178’i albay, 72’si yarbay, 155’i binbaşı, 245’i yüzbaşı, 460’ı üst teğmen, 177’si teğmen, bin 610’u astsubay, 541’i uzman çavuş ve bin 074’ünün ise darbeden hemen sonra kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirlendi.

YEDİ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün TSK yapılanmasında faaliyet gösteren ve kendileriyle büfe, market gibi yerlerdeki hatlar ile ankesörlü hatlar ile irtibat kurulan askerlere yönelik şuana kadar 7 ayrı operasyon yaptı. Haklarında gözaltı kararı verilen bin 340 kişiden bin 128’i yakalandı. Bunlardan 323’ü etkin pişmanlıktan yararlandı. 212 kişi ise firari olarak aranıyor.

SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Şu anda elimizde olan bir işi bitirdiğimiz zaman rahatlayacağız. Adalet Bakanlığımızla birlikte bu meseleyi yürütüyoruz, bunu bitirdiğimiz an rahatlayacağız ve bu, tehdidin, tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmez ama çok önemli bir şekilde Türkiye bu tünelden Allah’a şükür çıkmış olacaktır” dediği çalışmanın altında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT tarafından oluşturulan ekibin imzasının olduğu öğrenildi.