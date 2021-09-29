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Politika

FETÖ, Ülkücüler üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi

ABD Temsilciler Meclisi ülkedeki 'Ülkü Ocakları'nın terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını' gündeme alırken, FETÖ'nün yayın organı ise ülkedeki ülkücü kuruluşları hedef gösterdi.

Akşam Gazetesi29 Eylül 2021 Çarşamba 08:25 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 08:25
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ABD'de 'Ülkü Ocakları'nın terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını' gündemde iken, FETÖ'nün yayın organı da ülkedeki ülkücü kuruluşları hedef olarak gösterdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, ABD'de yalnızca sosyal etkinliklere katılan ve ulusal/dini bayramlarda bildiri açıklayan derneğin merkezini, hangi eyaletlerde taraftarı olduğunu yazan FETÖ sitesi diğer yandan derneğin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki toplantısına da sponsorluk yaptığını yazıp yabancı kamuoyu önünde Erdoğan'ı da bağlantılı göstermeye çalıştı.

TERÖRİST BİR KOMPLO

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları aleyhine kabul ettiği tasarıyla ilgili, "Tasarının kabulü Türkiye'ye karşı düşmanca politikaların da bir parçasıdır. Ülkü Ocakları'nı karalama teşebbüsü terörizmin işbirlikçileri eliyle peydahladığı bir komplo" dedi.

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