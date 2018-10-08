FETÖ'cü 10 haine müebbet hapis

Kocaeli’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Turkcell Gebze Veri Merkezi’ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 15 sanıktan 2’si ağırlaştırılmış müebbet, 8’i müebbet, 3 sanık ise 1 yıl 10 ay 15 gün ile 3 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 15. duruşmada, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Mahmut Kahveci ve Osman Horat, başçavuş Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin, tutuksuz yargılanan teğmen A.A ile astsubaylar C.A, İ.B. ve S.T ile avukatlar hazır bulundu.

ANAYASAYI İHLAL SUÇU

Duruşmada sanıklar, son sözlerinin sorulması üzerine beraatlerini talep etti. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Abdülkadir Öz ile Vedat Çetin’i, “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanıklar Arda Uzun, Emrah Ercenik, Bülent Coşkun, Mehmet Özen, Suat Selçuk, Mahmut Kahveci, Osman Horat ve Doğan Çeliktaş ise müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme, firari sanık eski Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Ümit İpek’in dosyasının ayrılmasına karar verdi.