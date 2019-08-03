ngiliz Yüksek Mahkemesi FETÖ’nün kaçak finansörü Akın İpek’e verdiği kararla darbe vurdu. Mahkeme Koza-İpek Holding’e atanan kayyımların yetkisinin İngiliz mahkemelerince tartışılamayacağı kararını verdi. Bu kararla birlikte İpek’in tüm mal varlığı alınabilir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’ye finans desteği sağladığı belirlenen Akın İpek’in sahibi olduğu Koza-İpek Holding bünyesindeki şirketlere 1 Eylül 2015’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ancak FETÖ kasası İpek, operasyon için gidilen adreslerde bulunamadı. İpek’in operasyon bilgisini önceden haber alarak bir gün önceden özel uçağıyla Londra’ya kaçtığı belirlendi. O tarihten bu yana İngiltere’de lüks bir yaşam süren İpek’in 18 şirketine kayyım atanmasıyla yaptığı usulsüzlükler de bir bir deşifre oldu.

2 POUND SERMAYE İLE 60 MİLYON POUND KAÇIRDI

17-25 Aralık darbe girişiminin ardından hükümetin yıkılamayacağını anlayan kaçak Akın İpek, yerel seçimlerden önce 24 Mart 2014’te Londra’da İpek ailesi fertlerine ait 1’er poundluk hisselerle Koza Altın AŞ’nin iştiraki olan Koza LTD adlı şirketi kurdu. Seçimlerden de beklediğini bulamayan İpek, seçimlerin hemen ardından halka açık Koza Altın AŞ’den söz konusu şirkete 60 milyon pound transfer edileceğine dair yönetim kurulu kararı aldı ve 60 milyon poundu Londra’ya kaçırdı. İpek, daha sonra Türkiye’deki şirketlerine el koyulması üzerine 2 poundluk sermaye artırımı yaparak hileli bir şekilde kendi ve kardeşi üzerine hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan Koza LTD üzerinde imtiyazlı hisse senedi çıkarttı, şirketin kontrolünü ele geçirdi. Böylece 60 milyon poundun yönetimi de İpek’e geçti.