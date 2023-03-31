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Politika

FETÖ'cü hainlerden yeni algı operasyonu! Emine Erdoğan'ın Central Park gezisini işte böyle çarpıttılar

Sürekli olarak devleti ve milleti kötüleyen FETÖ'cü hainler, yeni algı operasyonlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldılar. Birleşmiş Milletler'in özel davetlisi olarak ABD'ye giden Emine Erdoğan'a yönelik 'Meral Akşener'in partisi kurşunlanırken New York'ta alışverişe çıktı' iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

31 Mart 2023 Cuma 22:37 - Güncelleme:
FETÖ'cü hainlerden yeni algı operasyonu! Emine Erdoğan'ın Central Park gezisini işte böyle çarpıttılar
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FETÖ'cü hesaplar, Emine Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini, "Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı" şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Emine Erdoğan'a yönelik ortaya atılan iddialarını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Sn. Emine Erdoğan, BM'nin özel davetlisi olarak 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü için kızı Sümeyye Erdoğan ve torunuyla birlikte New York'a gitmiş, "Sıfır Atık" Projesiyle ilgili BM Genel Kurulu'nda küresel düzeyde iş birliği çağrısında bulunduğu konuşmasını gerçekleştirmiştir. Sn. Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart Çarşamba günü kızı ve torunu ile Central Park'a yürüyüş yapmaya gitmiştir. İddiaya konu görüntülerde de Emine Erdoğan'ın parka girdiği açıkça görülmektedir. 'Meral Akşener'in partisi kurşunlanırken Emine Erdoğan, New York'ta alışverişe çıktı' iddiaları doğru değildir. İddiaların, organize dezenformasyon faaliyeti olduğu tespit edilmiştir."

'FETÖ YOLDAŞLARININ KİRLİ ALGI OYUNU'

Öte yandan İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "FETÖ ve yoldaşlarının kirli algı oyunu. Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu öncesi torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini " ... alışveriş yaptı" şeklinde yansıtılması tümüyle yalan. Videolarda da böyle bir görüntü yok." diyerek yalanladı.

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