FETÖ'cü hainlere dev operasyon

Türkiye’nin bekasına yönelik saldırılarda bulunan vatan haini teröristlere karşı kararlılıkla mücadele ediliyor. Dün Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı çıkarılan 149 şüpheliden 98’i yakalandı. Gözaltına alınan 98 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik güçleri aranması bulunan 51 zanlının yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

BAŞKENTTE 59 HAİN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK’daki ‘kripto’ FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen ‘Ankesörlü telefon soruşturması’ kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 21’i aktif görevde 40, 2011 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruları daha önceden elde ettikleri belirlenen 29, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde çalışan ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MEB’deki zanlılardan 3’ünün halen görevde, 2’sinin emekli olduğu, 13’ünün ise KHK ile meslekten ihraç edildikleri bildirildi.

39’U SUBAY ÇIKTI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki kripto FETÖ’cülerin içinde 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve bir mahrem imam olmak üzere 40 kişi oldukları tespit edildi. Şüphelilerin aktif görevdeki muvazzaf subaylar olduğu öğrenildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis birçok ilde düzenlediği operasyonlarda 87 şüpheliden 59’unu yakaladı.

TUĞGENERAL YAKALANDI