FETÖ'cü kadınlara kayıt dışı doğum

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kirli oyunları deşifre olmaya devam ediyor. İstanbul’da savcılık ihraç edilen askeri doktorlarla darbe girişimi akabinde sivil olarak faaliyetlerini sürdüren doktorların örgütsel faaliyete devam ettiklerini belirledi.

FİRARİ HASTANESİ

Firari olarak aranan örgüt mensuplarının yakalanmamaları için örgüt tarafından ayarlanan özel hastanelerde kayıt yaptırmadan tedavi edildikleri, ayrıca aranan kadın örgüt mensuplarının aynı yöntemle doğumlarını buralarda gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ettiği anlaşılan biri özel hastane müdürü, biri sivil doktor, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasında mahrem imam olarak faaliyet yürüten biri avukat dört sivil, ankesör davalarında serbest bırakılan 10 şüpheli ve hakkında işlem yapılmamış biri eski askeri doktor 14 şüpheli olmak üzere toplam 30 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.

21’İ YAKALANDI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis eşzamanlı operasyonlarda 21 şüpheliyi yakaladı. Emniyetten yapılan açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İKON OYUNU

Sözz konusu soruşturmada gözaltına alınan İ.Ş’nin telefon incelemesinde ‘2048’ oyunu görünümlü bir program tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, örgütün GATA yapılanmasından sorumlu kişilere ait arşiv ve yazışmalar ile örgüte ait aktif liste bu ikonu değiştirilen programda ele geçirildi. Yazışmaların içerisinde 317 ayrı not bulunduğu tespit edildi.