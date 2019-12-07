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FETÖ'cü 7 SAT'çıya müebbet hapis cezası verildi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 7 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan Egemen, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

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