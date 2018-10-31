FETÖ’cü yüzbaşıdan ‘ankesör’ itirafı

BİLDİKLERİNİ ANLATTI

Örgütün sözde mahrem imamları ile 2011-2015 arasında 55 sefer sabit hatlarla iletişim kurduğu belirlenen S.K, FETÖ’nün gizliliğe önem verdiğini, bu nedenle mahrem imamlarla ankesörlü telefonla irtibat kurduklarını ifade etti. S.K, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere örgüte dair bildiklerini anlatırken örgütle ortaokul son sınıfta tanıştığını, askeri lise ve Kara Harp Okulunda eğitim gördüğü sürede “Alaattin” kod adlı FETÖ’cünün kendisi ile ilgilendiğini belirtti.