FETÖ’cü yüzbaşıdan ‘ankesör’ itirafı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından örgütün ordudaki kripto yapılanmasının deşifre edilmesi için yürütülen “ankesörlü telefon” soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay’da görevli yüzbaşı S.K. hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı.
BİLDİKLERİNİ ANLATTI
Örgütün sözde mahrem imamları ile 2011-2015 arasında 55 sefer sabit hatlarla iletişim kurduğu belirlenen S.K, FETÖ’nün gizliliğe önem verdiğini, bu nedenle mahrem imamlarla ankesörlü telefonla irtibat kurduklarını ifade etti. S.K, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere örgüte dair bildiklerini anlatırken örgütle ortaokul son sınıfta tanıştığını, askeri lise ve Kara Harp Okulunda eğitim gördüğü sürede “Alaattin” kod adlı FETÖ’cünün kendisi ile ilgilendiğini belirtti.
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