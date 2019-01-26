'FETÖ’cüleri asla değiştiremezsiniz'
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ailesi FETÖ’den dolayı parçalanan Sahide Taştan, yaşadığı sıkıntıları 24 TV’ye anlattı.
Taştan “Şunu anladım ki FETÖ’ye mensup bir insanı asla değiştiremezsiniz. Bunu en ağır yaşamış biri olarak söylüyorum” dedi.
ŞEHİT KANI AKITTI
Darbenin olduğu gün eşinin FETÖ’cü olduğunu öğrenen Taştan, örgüt elebaşı FETO’ya “Türkiye’de bir sürü şehidin kanının akıttın, ailelerin içine büyük bir fitne attın, aileleri parçaladınız, çocukların boğulmasına sebep oldun. Şimdi mutlu musun Pensilvanya’da” ifadelerini kullandı. FETÖ yüzünden işini kaybedip çocuğuyla ortada kaldığını belirten Taştan kocasının örgüt yöneticisi olduğunu polis kapıya dayandığında öğrendiğini, eşini itirafçı olmaya ikna ettiğini söyledi. Kocasının daha sonra tekrar FETÖ güdümüne girdiğini söyleyen Taştan, eşinin kendisine açtığı tazminat ve velayet davalarının ardından meydana getirdiği cinnet halini anlattı.
BOŞANMAK İSTİYORUM
FETÖ’cü eşinden boşanmak için uğraştığını söyleyen Taştan “Eşimin örgüt güdümünden kurtarılması artık imkansız. Pensilvanya özellikle Türkiye ve Türki devletlerde eşler arasına büyük bir fitne atıyor. Eşler karılarına, ana babaların evlatlarına düşman oluyor. Çocuklar boğuluyor, şehit kanının akıyor” şeklinde konuştu.
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