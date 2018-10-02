FETÖ'cüleri korku sardı

15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY’ye yönelik çalışmalar, örgütün kirli yüzünü ifşa etti. Emniyet güçleri ile yargının etkin ve titiz çalışmasıyla sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarında elde edilen yeni bilgi ve belgeler hainlerin yöntemlerini de deşifre etmeye devam ediyor. Tespitlerde bulunulurken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt mensuplarını bir arada tutmak için internet sitesi, sosyal medya ve üyeleri aracılığıyla ilettiği mesajlar da dikkatle incelendi. Tüm bu unsurlar incelendiğinde FETÖ’nün en çok korktuğu konuların ByLock, mahrem imam yapılanması ve ankesör soruşturması olduğu ortaya çıktı.

110 bin ByLock’çu

FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer alan “Garson” isimli gizli tanığın savcılığa verdiği SD kartta ByLock kullanıcısı 102 bin kişilik liste çıkmıştı. MİT ve emniyetin çalışmaları 54 bin 540 ByLock kullanıcısını daha ortaya çıkardı. Bu kişilerden emniyetin ile MİT’in listesindeki kişiler karşılaştırılınca 2 bin 740 yeni kişi tespit edildi. Mükerrer kullanıcılardan ayıklanan listeye göre şimdiye kadar tespit edilen ByLock kullanıcısı 110 bini buldu.

4 BİN 670 MAHREM İMAM

Örgütün hücre evi olarak bilinen “gaybubet” evlere düzenlenen operasyonlarda, bin 400 mahrem imam yakalandı. Bin 700’ünün ise farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldukları anlaşıldı. 4 bin 670 mahrem imamdan firari bin 570’inin arandığı öğrenildi.

İTİRAF ETTİLER

FETÖ mensupları, ByLock ve diğer haberleşme programlarının deşifre edilmesinin ardından ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşmeye başladı. Askeri mahrem imamların ağırlıkta olduğu ankesör soruşturmasında bugüne kadar 8 bin 360 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden yaklaşık 4 bin 200’ü etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmak istedi. Ankesörlü telefonlar ile takip edilemeyeceğini düşünen hainlerin deşifre edilmesi örgütte paniğe neden oldu.