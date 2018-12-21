FETÖ’cülerin sığınağı Almanya ve Yunanistan

FETÖ’cülerin, kendilerine en yakın adres olarak da, 15 Temmuz sonrası darbecilere kucak açarak ev sahipliği yapan Almanya’yı gördükleri ortaya çıktı. 15 bin dolayında FETÖ’cünün, Almanya’dan “iltica” talebinde bulunduğu belirtildi. FETÖ’cülerin, Almanya’nın ardından kendilerine ikinci adres olarak da Yunanistan’ı gördükleri anlaşıldı. Yunanistan’a iltica başvurusunda bulunan FETÖ’cülerin sayısının da 6 bin dolayında olduğu kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, PKK sempatizanlarının da olabileceğini, ancak iltica talebinde bulunanların büyük çoğunluğunu FETÖ’cülerin oluşturduğunu ifade ettiler.

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FETÖ’cülerin bu kadar yoğun iltica talebinde bulunmalarının, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye vize serbestisi tanınmasıyla ilgili bakışını da sorgulamalarına neden olduğu belirtildi. Bir yandan Türkiye aleyhinde Avrupa ülkelerinde “işkence yapılıyor” gibi kara propaganda ile Avrupa ülkelerini Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışan FETÖ’cülerin, diğer yandan da bu denli çok iltica başvurusunda bulunmalarıyla, Türkiye hakkında Avrupa’da olumsuz bir yargının oluşmasını hedeflediği belirtiliyor.