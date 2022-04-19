Okullara, vakıflara, farklı kamu kurumlarına giriyorlar, hükümetin mali desteğini alarak birçok projeyi hayata geçiriyorlar..

15 Temmuz sonrası Türkiye'den kaçan FETÖ'cü darbeciler, Almanya'da deyim yerindeyse el üstünde tutuluyor.

Darbecilere sığınma izni veren ilk Avrupa ülkesi Almanya...

Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara, İlhami Polat gibi örgütün darbe girişimindeki birçok kilit isminin Almanya'da olduğu biliniyor.

"ATİNA 8 FETÖ'CÜ DARBECİYİ KAÇIRDI"

Almanya-FETÖ ilişkisi son olarak Yunan basınında yer buldu.

"Ta Nea" gazetesi, Atina'nın, 8 FETÖ üyesini "MİT operasyonu" endişesiyle başka ülkelere gönderdiğini o ülkelerden birinin de Almanya olduğunu yazdı.

TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ ŞİMDİYE KADAR KABUL EDİLMEDİ

Türkiye bugüne kadar almanya'dan 110'dan fazla FETÖ üyesinin iadesini talep etti. Ancak o taleplerden bugüne kadar kabul edilen olmadı.

Taleplerden 67'si reddedilirken 40'ya yakın dosya ile ilgili işlem ise devam ediyor. Bazı dosyalar ise farklı gerekçelerle sonuçsuz kaldı.

FETÖ'CÜLERİN ALMANYA'DAKİ YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

FETÖ'cü darbecilerin son yıllarda Almanya'daki yükselişi dikkat çekiyor. Üstelik, ülkenin birçok eyaletine de yayılıyorlar.

TRT Haber'in haberine göre, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Mannheim, Ludwigshafen gibi bölgelerde üst düzey FETÖ'cü teröristlerin konakladığı belirtiliyor.

Dikkati çeken bir diğer merkez de Bavyera. Münih'te sokağa çıkan FETÖ'cüleri Alman kamuoyu "muhalif" olarak nitelemekle yetindi.

FETÖ YAPILANMASINA KARŞI BERLİN'İ UYARANLAR OLDU

Fettullahçı Terör Örgütü'nün Almanya'daki yükselişine dikkati çeken politikacılar ve akademisyenler de yok değil. Hukukçu Christian Rumpf, FETÖ yapılanmasına karşı Berlin'i uyarmış, terör örgütünün "Illuminati'den daha tehlikeli" olduğunu söylemişti.

Ülkede bazı siyasetçiler, FETÖ iltisaklı kuruluşlara yapılan yardım bilgilerinin gizlendiğini savunuyor.

Almanya'da yaşanan bütün bu gelişmeler, akıllara şu soruyu getiriyor:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yeni karargahı Almanya mı oluyor?