FETÖ'den gedik açma taktiği

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ‘mahrem yapılanması’nda yer alan örgüt imamı Serhat K. tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edilen Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görev yapan astsubay Melih K’nin yargılandığı davada verilen beraat kararı tepkilere neden oldu. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesinin mahrem yapılanmasında görev alan üst düzey yöneticilerin diğer örgüt üyeleriyle irtibat kurmak için kullandığı ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle ilgili davada, örgütün mahrem imamı veya imamlarınca çok sayıda kişinin arandığı tespit edilen bir büfedeki sabit hattan iki kez aranan Astsubay Üst Çavuş M.K hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Duruşma savcısının da iddianamenin aksine gerekçeler ileri sürerek mütalaasında sanık Serhat K. ile sanık Melih K’nin savunmalarının birbirileriyle uyumlu olduğunu öne sürerek yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Savcını mütalaası üzerine mahkeme Melih K’nin beraatına karar verdi. Terörle mücadele uzmanları ‘büfe aranmasının ardışık olduğu halde beraat verilmesi, diğer büfe/kontör soruşturmaları da etkisiz hale getiriliyor’ endişesini dile getirdi.

SEVİNDİRECEK KARAR

Büfe ve ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) binlerce ‘kripto’ FETÖ mensubunun yargılandığı davaları itibarsızlaştırmak adına pusuda yatan FETÖ’nün bu kararı sevinçle karşıladığı belirtiliyor. FETÖ’nün emsal oluşturabilecek kararlar aldırmak için her yola başvurduğu ve bunun için çalıştığı dün MİT Tırlarına kumpas davasında yargılanan FETÖ savcı ve avukatlarının ‘ByLock’ yazışmalarında çıktı. FETÖ’nün avukat ve sanıklara gönderdiği talimatta davada emsal karar çıkarmaya çalışın gedik açın talimatı veriyor.

TALİMAT VERDİLER

Adana’da MİT TIR’ları ihanetinde görev alan eski savcılar Süleyman Bağrıyanık, Özcan Şişman, Aziz Takçı ve Ahmet Karaca’nın avukatlığını yapan Alp Değer Tanrıverdi’nin dava sürecinde ‘ByLock’ üzerinden taktik talimatı almış. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Tanrıverdi için dün mütalaa veren duruşma savcısı mahrem FETÖ imamını ‘ByLock’ üzerinden Tanrıverdiye ‘avukatlar için MİT davasında taktik’ konulu talimat verdiğini söyledi. Mütalaada, “Recep Beyaz” adlı ‘ByLock’ kullanıcısından ‘Tır avukatı Alp Değer Bey’e iletelim. Avukatlar ve yargılanan arkadaşlar her birinin tahliyesi için talepte bulunmasınlar. En uygun olacak hakkında iddianamede en az kayıt bulunan bir kişi için ağız birliği ederek bari bunu bırakın desinler. Burada maksat bir gedik açmak. Bu etkili bir yöntemdir. Mahkeme kendince rahatlamak için tahliye kararı verebilir. Bu kişi tahliye olduktan sonra bu sefer de geçen celse falanı bıraktınız, bizim ondan ne farkımız var vs. deyip yeni bir gedik açılmalı’ yönündeki talimat mesajının sanık Tanrıverdi’ye aktarıldığı belirtildi.