FETÖ’den işlemleri süren hakim ve savcılar var 

Kurul’da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “Şu anda hala gelen şikayetler var. Bunlar Teftiş Kuruluna havale edildi, onların yürüttüğü soruşturmalar var” dedi. Hala Genel Kurul’da çalışmaları devam edenlerin olduğunu belirten Yılmaz şunları söyledi: “Şunu diyemem; ‘bitti’. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Sürekli çalışma var. Şimdi daha rahatız. Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor.”