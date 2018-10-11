FETÖ’den işlemleri süren hakim ve savcılar var
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı nedeniyle işlem gören hakim ve savcı bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 bine yakın hakim ve savcının ihracına karar verdiklerini hatırlattı.
Kurul’da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “Şu anda hala gelen şikayetler var. Bunlar Teftiş Kuruluna havale edildi, onların yürüttüğü soruşturmalar var” dedi. Hala Genel Kurul’da çalışmaları devam edenlerin olduğunu belirten Yılmaz şunları söyledi: “Şunu diyemem; ‘bitti’. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Sürekli çalışma var. Şimdi daha rahatız. Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor.”
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