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Politika

FETÖ'den TSK'ya itibar suikastı! MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ'cülerin Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafını kullanarak sosyal medyada itibar suikastı içeren paylaşımlarına yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.

5 Temmuz 2024 Cuma 11:34 - Güncelleme:
FETÖ'den TSK'ya itibar suikastı! MSB'den açıklama geldi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın aşağıdaki fotoğrafının sosyal medyada özellikle FETÖ'cü hesaplar ve bazı basın-yayın organları tarafından, Şanlıurfa'da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Fotoğrafı kullanan sosyal medya hesapları ve basın-yayın organları hakkında suç duyurusu dâhil her türlü hukuki süreç işletilmektedir, işletilecektir. Halkımızın, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik ve itibar suikastı içeren bu tür paylaşımlar / yayınlar konusunda dikkatli olması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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