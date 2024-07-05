FETÖ'den TSK'ya itibar suikastı! MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın aşağıdaki fotoğrafının sosyal medyada özellikle FETÖ'cü hesaplar ve bazı basın-yayın organları tarafından, Şanlıurfa'da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Fotoğrafı kullanan sosyal medya hesapları ve basın-yayın organları hakkında suç duyurusu dâhil her türlü hukuki süreç işletilmektedir, işletilecektir. Halkımızın, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik ve itibar suikastı içeren bu tür paylaşımlar / yayınlar konusunda dikkatli olması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.