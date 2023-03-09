FETÖ'nün 'Bay Kemal' sevinci: Umudumuz Kılıçdaroğlu

6'lı koalisyonun günler süren baş döndüren pazarlığı sonrası cumhurbaşkanı adayı olarak kendini dayatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, firari çok sayıda FETÖ'cü gibi, örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi'nin önemli yazarlarından olan Şahin Alpay'ın da umutlarını yeşertti.

Yargılandığı yerel mahkeme tarafından "örgüte üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almış, AYM'ye yaptığı hak ihlali başvurusu sonrası ise, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine" karar verilerek Alpay'a 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedilmişti. Alpay, Kılıçdaroğlu için, 'Bilen, bölen değil, birleştiren lider' başlığıyla CHP'ye yakınlığıyla bilinen T24'te 'konuk yazar' sıfatıyla bir köşe yazısı kaleme aldı. Alpay, yazısında 20 ay tutuklu kaldığını 2 ay da ev hapsinde kaldığı süre zarfında Kılıçdaroğlu'ndan gördüğü desteğe dikkat çekti.

HAPİSTEYKEN YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMİŞ

FETÖ'den tutuklanan ve kendisini 'muhalif yazar' olarak nitelendiren Alpay, tutuklandığı ilk günden itibaren Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmalarında muhalif yazarlara yapılan haksızlıkları dile getirerek kendilerine büyük moral verdiğini ve yalnız olmadıklarını hissettirdiğini dile getirdi. Alpay, köşe yazısında, "Umarım 14 Mayıs 2023 gecesi birleştiren politikanın kazandığını göreceğiz. Umudumuz Kılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.

KARA PROPAGANDA EKİBİ BAYRAM ETTİ

Cevheri Güven, Said Sefa, Emre Uslu, Savaş Genç gibi Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası sosyal medyada sevinç gösterilerinde bulunmuştu. FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven, Kılıçdaroğlu'nu "Altılı Masa'nın değil halkın adayı oldu. Bugün altı lideri bir araya getiren, krizi fırsata dönüştüren, kamuoyunun tepkisi, talebiydi. Süreci halk yönetti. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olacaktı, halkın adayı oldu" ifadelerini kullanmıştı.

FİRARİ SAİD SEFA: ÜMİTSİZLİĞE YER YOK

Firari Emre Uslu, "Sonuçta Savaş Genç hocamızın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular" demiş, Fuat Avni isimli hesabın kurucusu olan firari Said Sefa da Twitter hesabından, "En zor zamanlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir. Saray ve müttefikleri kaybetti. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Kazanan Türkiye oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve yardımcılarının sembolik önemi. Ülke için artık çok daha ümitvarım" şeklinde konuşmuştu.