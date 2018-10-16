FETÖ’nün can damarlarını kestik
Başkan Erdoğan FETÖ’nün can damarlarını birer birer kestiklerini belirterek “Tüm çabalarımıza rağmen tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz. Küçük cihattan büyük cihada geçtiğimiz bir dönemdeyiz” dedi. Erdoğan, FETÖ’nün bir sebep değil, arızi bir sistemin ürettiği sonuç olduğunu söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 35’inci İl Müftüleri Toplantısı’nda kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan “FETÖ’nün can damarlarını birer birer kestik, kesiyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz. Küçük cihattan büyük cihada geçtiğimiz bir dönemdeyiz” dedi.
Erdoğan şunları kaydetti:
- Kalbindeki iman ve selalardan güç alan bu millet tıpkı Kurtuluş Harbi’nde olduğu gibi 15 Temmuz’da istikbaline ve istiklaline sahip çıktı. Darbe gecesi her biri bir Sütçü İmam’a dönüşen tüm din görevlilerimizden Allah razı olsun.
DARBELER FETÖ’YÜ DESTEKLEDİ
- Biz de 15 Temmuz destanımızla iftihar etsek de Rabbim bir daha böyle bir destan yazmak durumunda bırakmasın diyoruz.
- 15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık yüreklilikle yapabilmeliyiz. FETÖ ihanet çetesinin 40 yıl boyunca devlet ve toplum yapımıza sirayet edebilmesi bu noktada bazı eksikliklerin olduğunu gösteriyor.
- Bu örgütün oluşturduğu tehdidin uzun yıllar farkına varılamaması, hepimizin üzerinde hassasiyetle düşünmesi gereken bir husustur. Nasıl olup da böyle bir örgüt dünyanın 160 ülkesinde nüfuz edebilmiştir.
- FETÖ bir sebep değil, arızi bir sistemin sonucudur. Bu hastalığın devlet ve toplum bünyesine nüksetme durumu ise oldukça eskidir. En güçlü desteği 12 Eylül darbesi ile 28 Şubat’ta görmüştür.
- Örgütün bu iki dönemde serpilip büyümesi asla tesadüf değildir. Bu zat kendisinin peşine takılanlara imam hatiplere gitmelerine fırsat vermedi. Çünkü dert hesap başkaydı.
- FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama biz de geç kaldık ve geç kalışın bedelini de maalesef ödedik.
SÖZDE ADALET YÜRÜYÜŞÜ
- 17/25 Aralık olayından itibaren ana muhalefetin engellemelerine rağmen yürüttüğümüz mücadele olmasaydı 15 Temmuz’un sonuçları çok daha farklı olurdu. Elini vicdanına koyan herkes, 17-25 Aralık sonrası alınan tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu gayet iyi biliyor.
- FETÖ’ye diyet borcu olanlar 15 Temmuz ihanetini asla görmüyor, kabullenmiyor. Siyasi rant uğruna FETÖ’nün televizyon kanallarında arzı endam etmekten hicap duymadılar.
- 251 insanımızın şehit olması bu şahısların gözlerindeki gaflet perdelerini kaldırmaya yetmedi. Sözde adalet yürüyüşleriyle örgütün propagandasını yapmaya kalktılar.
- Yaşadıklarımızdan ders çıkararak bir daha böyle acı hadiseleri yaşamamak için gereken tedbirleri alacağız.
- Tüm çabalara rağmen tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz. Küçük cihattan büyük cihada geçtiğimiz bir dönemdeyiz.
- Sahih İslam anlayışının yayılması için çaba göstermeliyiz. Ülkemizin dört bir yanında 140 bin civarında dini görevlimizin olduğunu düşündüğümüzde böyle büyük bir ordunun yapamayacağız bir şey yoktur.
MEYDAN SOYTARILARA KALIYOR
- Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman, meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor.
- Din ile diyanet ile hatta ve hatta milletimizin asgari ahlak standartlarıyla bağlantısı olmayan şahıslar ortalıkta İslam adına ahkam kesiyor. Arayış içindeki insanlarımızı da kurdukları bu tezgaha düşürebiliyorlar.
İlçe başkanlarına seslendi
Başkan Erdoğan, İkinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı toplantıda, Erdoğan ilçe başkanlarına hitap etti.
Çarpık sistemin ürettiği hastalık
FETÖ bir sebep değil, arızi bir sistemin ürettiği sonuçtur. FETÖ milletiyle kavgalı, vatandaşına tepeden bakan, kendi insanını ötekileştiren çarpık sistemin neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalığın devlet ve toplum bünyesine nüksetme durumu ise birilerinin iddialarının aksine yeni değil oldukça eskidir. FETÖ 1970’lerin ortalarında bünyeye girmiş 40 yıl boyunca da o bünyede sinsi bir şekilde büyümüş, palazlanmış, vücudun farklı organlarına bulaşmış habis bir urdur.
FETÖ’YE DİYET BORCU OLANLAR
“Türkiye’nin 15 Temmuz gibi tarihinin en büyük işgal girişimini püskürtmesi, milletimizle kurduğumuz gönül bağı ile hayata geçirdiğimiz önlemler sayesinde mümkün olabilmiştir. Bu gerçeği, milletimizin kahir ekseriyeti kabul ediyor. Aklını, hırslarının esiri yapanlar dışında tüm vatandaşlarımız FETÖ’ye karşı yürüttüğümüz samimi mücadeleyi takdir ediyor. Elini vicdanına koyan herkes, 17-25 Aralık girişiminden sonra alınan tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu gayet iyi biliyor. FETÖ’ye diyet borcu olanlar, ne MİT krizini ne 17-25 Aralık teşebbüsünü ne de 15 Temmuz ihanetini asla görmüyor, kabullenmiyor. Her şey gözlerinin önünde cereyan ettiği halde 17-25 Aralık girişiminde, meclis kürsülerini FETÖ’nün montaj kasetlerine tahsis etmekten, örgütün paçavraları önünde geceler boyunca nöbet tutmaktan hiç utanmadılar. Siyasi rant uğruna, FETÖ’nün televizyon kanallarında arzı endam etmekten bir an olsun hicap duymadılar. Bunlar, 15 Temmuz sonrasında da kontrollü darbe söylemleri ile örgütü himaye etmeyi sürdürdüler.”
Erdoğan Katar’lı Bakan’ı kabul etti
Başkan Erdoğan dün Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. El-Atiyye Külliye’Den önce de MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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